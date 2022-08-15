Jesse Eisenberg, ''Saraybosna'nın Kalbi'' ödülüne layık görüldü

Bosna Hersek'te düzenlenen SFF'de kırmızı halı geçişi sırasında büyük ilgiyle karşılanan 39 yaşındaki başarılı oyuncu Eisenberg'e, yönetmen koltuğunda çektiği ilk uzun metrajlı filmi "When You Finish Saving The World"ün (Dünyayı Kurtardığın Zaman) gösterimi öncesi "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü verildi.

Festivalde onur konuğu olarak yer alan Eisenberg'in ilk yönetmenlik deneyimi olan filmde, hayatını zorda kalan insanlara yardım etmeye adayan ancak dünyanın sorunlarını umursamayan bir kadının hikayesi anlatılıyor.

Ünlü oyuncu Julianne Moore'un hayat verdiği Evelyn'in hikayesini konu alan film, görünürde çok farklı olan ancak düşündüklerinden daha çok birbirine benzeyen bir anne ve oğulun yaşadıklarını beyaz perdeye aktarıyor.

- 4 KATEGORİDE TOPLAM 51 FİLM YARIŞACAK

12 Ağustos'ta başlayan ve 19 Ağustos'a kadar sürecek festivalde sinemaseverler, 62 ülkeden 230 filmi izleme imkanı bulacak.

SFF'de, 5 TRT ortak yapımı ve 1 TRT ödüllü filmi olmak üzere 6 TRT filmi de yer alıyor.

Festivalde, 4 kategoride toplam 51 film yarışacak.

"Uzun metrajlı" film kategorisinde 8, "kısa film" kategorisinde 10, "belgesel film" kategorisinde 22 ve "öğrenci filmleri" kategorisinde 11 filmin yer alacağı festivalde, 20 filmin dünya prömiyeri, 8 filmin uluslararası, 1 filmin Avrupa, 21 filmin bölgesel ve 1 filmin de Bosna Hersek prömiyeri gerçekleştirilecek.

"Uzun metrajlı" film kategorisinde ödül için "A Ballade", "Men of Deeds", "Riders", "Six Weeks", "Klondike", "Corsage", "Serviam - I Will Serve" ve "Safe Place" filmleri yarışacak.

- SFF, DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERİ AĞIRLADI

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenen Saraybosna Film Festivali, çeyrek asırlık tarihi boyunca dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.

SFF'ye bugüne kadar Robert de Niro'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten Orlando Bloom'a, Daniel Craig'den John Malkovich'e, Morgan Freeman'dan Nuri Bilge Ceylan'a dünyaca ünlü çok sayıda isim katıldı.