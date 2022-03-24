İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2022 Perşembe / 21 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8347
  • EURO
    16,3718
  • ALTIN
    934.916
  • BIST100
    2176.2
Kültür Sanat

John Grant, Türkiye'de müzikseverlerle buluştu

ABD'li şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen John Grant, Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluştu.

AA24 Mart 2022 Perşembe 23:08 - Güncelleme: 24 Mart 2022 Perşembe 23:08
ABONE OL

Farklı müzik türlerini içeren geniş repertuvarıyla kitlelerin beğenisini kazanan Grant'ın konserine müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Müzik kariyerine alternatif rock grubu Czars'ın kurucu ortağı, baş vokalisti, piyanisti ve söz yazarı olarak başlayan Grant, Czars ile 1994'ten 2006'ya kadar 6 stüdyo albümü çıkardı.

John Grant, 1,5 saat süren konserde, aralarında "TC & Honeybear", "Cruise Room", "It Dosen't Matter to Him", "Queen of Denmark" ve "Global Warming"in de olduğu parçaları dinleyicilerin beğenisine sundu.

"GMF", "Marz" ve "Black Belt" gibi parçalarıyla son zamanlarda dijital platformlarda öne çıkan sanatçı, ilk solo albümü "Queen of Danish" ile Mojo tarafından "Yılın En İyi Albümü" ödülüne layık görülmüştü.

  • müzsiyen
  • John Grant

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.