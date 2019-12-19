İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9264
  • EURO
    6,5971
  • ALTIN
    280.306
  • BIST100
    110575
Kültür Sanat

Kahire ve Buhara Kültür Başkenti seçildi

Mısır ve Özbekistan’ın başkentleri Kahire ve Buhara 2020 İslam Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi.

19.12.2019  01:54 - Güncelleme: 19.12.2019  01:54

Tunus 2019 İslam Dünyası Kültür Başkenti Kapanış Programı’nda, İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), Kahire ile Orta Asya bölgesindeki Buhara’nın 2020 İslam Dünyası Kültür Başkenti seçildiğini açıkladı. ISESCO Genel Müdürü Salim bin Muhammed el-Malik, söz konusu programla İslam ülkeleri arasında kültürel kalkınmayı desteklemeyi hedeflediklerini söyledi. Malik, ISESCO’nun, İslam bilimleri ve kültürünün desteklenmesi için çok çalışan İbn-i Haldun’un Tunus’taki evini restore edeceğini belirtti. 

Haluk Bayraktar´dan Duygulandıran İHA paylaşımı! 5.5 tonluk dev

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gerasimov: Bunlar büyük bir savaşın hazırlığı
Gerasimov: Bunlar büyük bir savaşın hazırlığı

Gerasimov: Bunlar büyük bir savaşın hazırlığı

Özgür Özel'e zor soru: Milletin vekili bu işten neden rahatsız olur?
Özgür Özel'e zor soru: Milletin vekili bu işten neden rahatsız olur?

Özgür Özel'e zor soru: Milletin vekili bu işten neden rahatsız olur?

Dünya kruvaziyer devi Türkiye’ye dönüyor
Dünya kruvaziyer devi Türkiye’ye dönüyor

Dünya kruvaziyer devi Türkiye’ye dönüyor

Petrol ve doğal gaz müjdesi: 2020 yılının ilk aylarında başlayacağız
Petrol ve doğal gaz müjdesi: 2020 yılının ilk aylarında başlayacağız

Petrol ve doğal gaz müjdesi: 2020 yılının ilk aylarında başlayacağız
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.