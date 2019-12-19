Kahire ve Buhara Kültür Başkenti seçildi

19.12.2019 01:54 - Güncelleme: 19.12.2019 01:54

Tunus 2019 İslam Dünyası Kültür Başkenti Kapanış Programı’nda, İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), Kahire ile Orta Asya bölgesindeki Buhara’nın 2020 İslam Dünyası Kültür Başkenti seçildiğini açıkladı. ISESCO Genel Müdürü Salim bin Muhammed el-Malik, söz konusu programla İslam ülkeleri arasında kültürel kalkınmayı desteklemeyi hedeflediklerini söyledi. Malik, ISESCO’nun, İslam bilimleri ve kültürünün desteklenmesi için çok çalışan İbn-i Haldun’un Tunus’taki evini restore edeceğini belirtti.