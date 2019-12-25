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Kültür Sanat

Kahramanlarımız sadece dünyayı değil insanlığı kurtaracak 

“Filinta” ve “Yüzleşme” gibi dizilerin yapımcıları arasında yer alan Bülent Turgut, Türkiye’nin ilk süper kahraman evrenini meraklılarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

25.12.2019  01:56 - Güncelleme: 25.12.2019  01:56

İlk hikayesinin çekimlerine 2020 Mayıs’ta başlanması planlanan “T-World Sinematik Evreni”nde 36 yerli karakter yer alıyor. Karakter ve evren tasarımı Mevlana, Harezmi, Ali Kuşçu, Ahmet Yesevi gibi isimlerden etkilenerek yapılan proje, alışılmışın dışında bir “süper kahraman” algısı için gün sayıyor. Proje çalışmalarına 4 yıl önce başlayan Turgut, “Altay”, “Su Perisi”, “İkizler”, “Rumi”, “Nazar” ve “İnsan Tamircisi” isimli ilk 6 karakterin tanıtımını Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen televizyon ve dijital içerik fuarı MIPTV’de yapacak.  Projenin ilk hikayesi olan “Altay”ın birinci bölümünün yönetmenliğini, “Lost” ve “Prison Break” gibi dizileri de yöneten Bobby Roth üstlenecek. Bülent Turgut “Sinematik evrenimizi kurarken Harezmi’den, Rezzaz el-Cezeri’den, tasavvuftan, Mevlana’dan etkilendik. Bu evren, kendi kültür coğrafyamızın kahramanlarını yeni neslin anlayacağı dilde, görsellikte anlatacak. ABD’nin süper kahramanları yıllardır dünyayı kurtarıyor. Kötülük ekseni her zaman olacak ama bizim süper kahramanlarımız sadece dünyayı değil insanlığı kurtaracak” dedi.   

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