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Kültür Sanat

Kahtalı Mıçe'ye ahde vefa! Aday gösterildi

Adıyaman Kahta Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında Türk Halk Müziği'nin (THM) efsane ismi Kahtalı Mıçe (Mustafa Kahtalı) için anlamlı bir karar alındı.

IHA9 Nisan 2025 Çarşamba 09:15 - Güncelleme:
Kahtalı Mıçe'ye ahde vefa! Aday gösterildi
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Geçtiğimiz meclis toplantısında belediye meclis üyesi Furkan İnsan tarafından gündeme getirilen ve alt komisyona havale edilen önerge, bu ayki meclis toplantısında karara bağlandı. Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Kahtalı Mıçe'nin, 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne "Müzik" veya "Vefa" kategorilerinden aday gösterilmesi teklifi, meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi. 07.03.2025 tarihli meclis birleşiminde komisyona havale edilen önerge, 24-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan görüşmelerle detaylı şekilde değerlendirildi.

Komisyon, Kahtalı Mıçe'nin 57 yıllık sanat yaşamı boyunca halkın sesi olduğunu, 1986 yılında yayımlanan "Gurbet Kuşu" albümüyle büyük bir çıkış yakaladığını ve 19 albümle kültürel hafızaya önemli katkılar sunduğunu belirtti. Kahtalı Mıçe'nin, türküleri aracılığıyla halkın sevinçlerini, acılarını, umutlarını dile getirdiği ve büyük halk ozanlarının eserlerini cesaretle seslendirdiği belirtilen raporda, sanatçının halkın gönlünde "halk adamı" olarak yer aldığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Arif Sağ, Ahmet Kaya, Orhan Gencebay, İdil Biret gibi sanatçılara, Vefa Ödülü ise Aşık Veysel, Barış Manço, Atilla İlhan gibi isimlere takdim edilmişti. Kahtalı Mıçe'nin de bu prestijli ödüllere aday gösterilmesi için Kahta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün gerekli çalışmaları başlatmasına karar verildi.

Meclis kararı, Kahtalı Mıçe'nin sanat hayatına gösterilen vefanın ve kültürel mirasa sahip çıkmanın güzel bir örneği olarak kamuoyunda takdir topladı.

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