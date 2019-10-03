Kalemin Bereketi Trabzon’da

Albaraka Türk’ün, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi” Trabzon’da açıldı. Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi’ndeki serginin açılışında, kuruldukları günden bu yana kültürel değerlerin ve klasik sanatların yaşatılmasına yönelik faaliyetler sürdürdüklerini söyledi.

HAT SANATINA DESTEK

Albaraka Türk olarak hat sanatına yönelik düzenledikleri uluslararası yarışmalara değinen Altundağ, “2005’ten beri her üç yılda bir düzenlediğimiz Albaraka Türk hat yarışmaları ile hat sanatının ve sanatçılarının hak ettiği değeri görmesine vesile olmak bizim için gurur kaynağıdır.” ifadesini kullandı. Sergi, 12 Ekim’e kadar gezilebilecek.