Kanuni dönemi minyatürlerde

Minyatür sanatçısı Özcan Özcan’ın öncülüğünde kadın sanatçılar tarafından hazırlanan sergi, 50 özgün minyatürden oluşuyor. Sergide, Özcan Özcan’ın yanı sıra Arzu Akbulut, Aysel Güleser Ekşi, Ayşe Nur Kapusuz, Emel Demir, Emel Sakarya, Fatoş Borbor, Fikriye Akbulut, Füsun Yılmaz, Gülgün Keser, Hamiyet Leventoğlu, İsmet Gömeç, Neslihan Bulut, Tülay İlkar ve Zeynep Elçi’ye ait eserler yer alıyor. Türkiye Diyanet Vakfı KAGEM İstanbul Şubesi ve Kuveyt Türk Sanat Atölyelerinin iş birliğiyle hazırlanan projenin danışmanı ve minyatür sanatçısı Özcan Özcan, minyatür kitaplarının Türkiye’de çok az olduğunu ifade etti. Serginin dünya tarihine ışık tuttuğunu kaydeden Özcan, Türk masal kahramanlarını ve hikayelerini günümüze uyarlamak istediklerini vurguladı. Sergi, Milli Kütüphane Sergi Salonu’nda yarına kadar ziyaret edilebilecek.