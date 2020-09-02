02 Eylül 2020 Çarşamba 15:06 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 15:06

Bana Masal Anlatma filmiyle bir buçuk milyondan fazla seyirciyi sinema salonlarına çeken Burak Aksak, BKM Film imzalı bir diğer projesi Kara Bela filmi ile sinemaseverlerin karşısına bu akşam tv ekranlarında çıkmaya hazırlanıyor. Peki Kara Bela filmi oyuncuları kimlerdir? İşte Kara Bela filmi konusu, oyuncuları ve merak edilen her şey!

Kara Bela filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak'ın üstlendiği Kara Bela filmi beklentinin çok üstünde bir komedi tufanı yaşatıyor. Kara Bela oyuncuları arasında Cengiz Bozkurt, Seda Bakan, Erkan Kolçak Köstendil, Erdal Tosun, Tarık Ünlüoğlu, Zihni Göktay gibi isimler bulunuyor.

KARA BELA FİLMİ OYUNCULARI

Kara Bela filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak'ın üstlenirken, başrollerinde ise Cengiz Bozkurt, Seda Bakan ve Erkan Kolçak Köstendil bulunuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Erdal Tosun, Tarık Ünlüoğlu, Zihni Göktay, Zerrin Sümer, Hasibe Eren, Berat Yenilmez, ve İştar Gökseven gibi komedinin önemli isimleri yer almakta.

KARA BELA FİLMİ KONUSU

Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret’in düzeni, yaşadığı sürpriz olaylarla tepetaklak olur. O da çok sevdiği arabasına atlayıp Gaziantep’e doğru yola çıkar. Yolculuk boyunca hem arabasının hem de Kudret'in başına gelmeyen kalmaz. Kudret yüzlerce kilometrenin sonunda hem dostluğun önemini keşfedecek hem de kuralsız yaşamın keyfini öğrenecektir.

KARA BELA NEREDE ÇEKİLDİ?

BKM Film imzalı 'Kara Bela' filmi sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmin çekimleri Adana'da yapılıyor. Adana'nın Rüzgarlı Tepe, Kozan, Tepebağ, Turgut Özal, Ceyhan gibi önemli noktalarında çekildiği biliniyor.