Karadeniz’de tiyatro fırtınası
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce Trabzon’da düzenlenen “20. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali” başladı.
Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) ev sahipliğinde düzenlenen festivalin açılış töreni, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk Alanı’nda yapıldı. Festivalde, İspanya, Fransa, Hırvatistan, Yunanistan, Romanya, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan olmak üzere 8 ülkeden tiyatro toplulukları misafir edilecek.
Festival kapsamında, Ukrayna’dan Lasya Ukrainka Rus Drama Ulusal Akademik Tiyatrosu “Bir Boksörün Kalbi” adlı oyunu, bugün ve yarın saat 20.00’de, Romanya’dan Tony Bulandra Tiyatrosu “6. Koğuş” adlı oyunu 5 Mayıs’ta saat 20.00’de, 6 Mayıs’ta saat 21.00’de Atapark Haluk Ongan Sahnesi’nde sahneleyecek. Festival, 16 Mayıs’ta sona erecek.
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