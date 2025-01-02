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Kültür Sanat

Karadeniz'in eşsiz doğasından ilham alındı! Cevriye Bağdatlı'dan 'Bulutları Yakalarken' raflarda yerini aldı

Cevriye Bağdatlı, Karadeniz'in eşsiz doğasından ve kültüründen ilham aldığı ilk romanı “Bulutları Yakalarken” ile edebiyat dünyasına adım attı. Hem sürükleyici bir hikâye hem de insan ruhuna dair derinlikli bir keşif sunan bu roman; okurlarını Karadeniz'in fırtınalı kıyılarında, bir ailenin çözülmeyi bekleyen sırları arasında duygusal bir yolculuğa davet ediyor. Yoğun ilgiyle karşılanan Bulutları Yakalarken, seçkin kitapçılarda ve internet mağazalarında okurlarıyla buluşuyor.

2 Ocak 2025 Perşembe 19:53 - Güncelleme:
Karadeniz'in eşsiz doğasından ilham alındı! Cevriye Bağdatlı'dan 'Bulutları Yakalarken' raflarda yerini aldı
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BULUTLARI YAKALARKEN ROMANININ KONUSU

Beklemediği bir anda ailesine dair sarsıcı bir gerçeği öğrenen Özlem'in zihni allak bullak olur. Ama yirmili yaşlarındaki bu genç kız, aklında konuşup duran "küçük karakterler"in vesvesesine rağmen, babasını İstanbul'da bırakıp öğrendiklerini bizzat yerinde görecektir: Karadeniz'e, Rize'ye gidecek, darmadağın aile geçmişinin yapbozunu burada birleştirmeye çalışacaktır. Ancak Özlem'in aşması gereken tek zorluk şehirlerarası yolculuk değildir, ayrıca Karadeniz'in zorlu coğrafyasına ve bir o kadar sert insanlarına da alışması gerekecektir. Bir de hiç hesapta yokken âşık olunca...

Cevriye Bağdatlı, Bulutları Yakalarken ile yalnızca bir hikâye anlatmıyor; aynı zamanda Karadeniz'in dalgalarını, yağmurunu ve insanlarının sert ama içten dünyasını sayfalarına taşıyor. Bu roman, bir yandan geçmişle hesaplaşırken bir yandan da insanın kendi benliğini bulma yolculuğunu anlatan çok katmanlı bir eser. Bulutları Yakalarken; aşk, intikam, sırlar ve geçmişle yüzleşme temalarını derinlemesine işleyen, Karadeniz'in yağmurla yıkanmış mekanlarında geçen dokunaklı bir roman.

CEVRİYE BAĞDATLI'NIN EDEBİYAT YOLCULUĞU

1984 yılında Rize - Çayeli'nde doğan ve çocukluk yıllarını bu şehirde geçiren yazar; İstanbul Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümünü onur derecesiyle tamamladı. Medya sektöründe başlayan kariyerinde başarılı çalışmalara imza atan yazar, röportaj dalında ödül kazandıktan sonra kurumsal iletişim alanında uzmanlaştı. Edebiyata olan tutkusu, sanatın farklı disiplinlerinde kendini ifade etme arzusu ve Rize'nin büyüleyici doğasından aldığı ilham, Bağdatlı'nın ilk romanını yaratma yolculuğunu şekillendirdi.

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