Karahan’la Zeki Müren şarkıları
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü, tenor Murat Karahan, Zeki Müren şarkılarını yorumladığı konserleri beğenilince albüm çıkardı.
Karahan, Limak Filarmoni Orkestrası eşliğinde Zeki Müren şarkılarını yorumladığı yeni albümüyle, Anadolu’daki çok sesli müzik yolculuklarını ölümsüz hale getirdiklerini belirtti. DOB Genel Müdürlüğü görevini de yürüten Karahan “Limak Filarmoni Orkestrası ile Türkiye turnesine çıktık ve Türkiye’nin her yerinde 20 binden fazla insana ulaştık. Projemiz, çok büyük bir başarı elde etti” dedi.
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