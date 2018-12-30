Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Karahan’la Zeki Müren şarkıları

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü, tenor Murat Karahan, Zeki Müren şarkılarını yorumladığı konserleri beğenilince albüm çıkardı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Karahan, Limak Filarmoni Orkestrası eşliğinde Zeki Müren şarkılarını yorumladığı yeni albümüyle, Anadolu’daki çok sesli müzik yolculuklarını ölümsüz hale getirdiklerini belirtti. DOB Genel Müdürlüğü görevini de yürüten Karahan “Limak Filarmoni Orkestrası ile Türkiye turnesine çıktık ve Türkiye’nin her yerinde 20 binden fazla insana ulaştık. Projemiz, çok büyük bir başarı elde etti” dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle

Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle

115 yıl önce İngiliz ajan tarafından çekilen Türkiye fotoğrafları

115 yıl önce İngiliz ajan tarafından çekilen Türkiye fotoğrafları

ABD helikopterleri Münbiç'te görüntülendi

ABD helikopterleri Münbiç'te görüntülendi

Milli Piyango en çok hangi numaralara çıktı? Milli Piyango en çok çıkan rakamlar

Milli Piyango en çok hangi numaralara çıktı? Milli Piyango en çok çıkan rakamlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA