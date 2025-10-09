İSTANBUL 17°C / 13°C
Kültür Sanat

Karaman Valiliğinden Topraktepe Antik Kenti'nde bulunan ekmeklere ilişkin açıklama

Karaman Valiliği, Topraktepe Antik Kenti'ndeki ekmek buluntularının Anadolu'da bugüne kadar belirlenen en iyi korunmuş örnekler arasında yer aldığını bildirdi.

9 Ekim 2025 Perşembe 12:12
Karaman Valiliğinden Topraktepe Antik Kenti'nde bulunan ekmeklere ilişkin açıklama
Valilikten yapılan açıklamada, Ermenek ilçesindeki Topraktepe Antik Kenti'nde (Eirenopolis Antik Kenti) karbonlaşmış beş ekmek tespit edildiği bildirildi.

Ekmeklerden birinin üzerinde Hz. İsa tasviri ve Grekçe yazıt bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan epigrafik incelemelerde, yazıtta 'Kutsanmış İsa'ya şükranlarımızla' ifadesinin yer aldığı belirlenmiştir. Ekmek üzerindeki figür, klasik 'kurtarıcı İsa' (Pantokrator) betimlerinden farklı olarak 'ekici' veya 'çiftçi İsa' biçiminde tasvir edilmiştir. Bunun, dönemin dini anlayışında bereket ve emeğin sembolik önemine işaret ettiği değerlendirilmektedir. Diğer ekmek örneklerinde Malta Haçı biçiminde baskı bezemeler tespit edilmiştir. Uzmanlar, bu buluntuların erken Hristiyanlık döneminde ayinlerde kullanılan 'komünyon ekmeği' (eucharist bread) olabileceğini değerlendirmektedir. Ekmeklerin karbonlaşarak günümüze ulaşmış olması, koruma koşullarının olağanüstülüğünü göstermektedir. Buluntular, Anadolu'da bugüne kadar belirlenen en iyi korunmuş örnekler arasında yer almaktadır. Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izinleriyle Karaman Müze Müdürlüğü Başkanlığında yürütülmektedir."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Kütahya Tavşanlı Höyük'te 4 bin yıllık nohut, Konya Çatalhöyük'te 8 bin 600 yıllık, Eskişehir Küllüoba ve Karaman Topraktepe'de binlerce yıllık ekmek kalıntılarının gün yüzüne çıkarıldığını açıklamıştı.

