‘Karınca’yı Boğaziçi’nde izleyeceğiz

Film, 18-25 Ekim’de gerçekleştirilecek festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda sinemaseverlerle buluşacak. Prömiyeri 21 Ekim’de Atlas Sineması’nda yapılacak “Karınca”, aynı kategori içerisinde yarışan 9 film arasında yer alacak. Halit Karaata, Hacer Kızılhan ve Oktay Dal’ın başrolünü paylaştığı film, yaptığı yardımın istenilmeyen sonuçlara yol açacağını öğrenen bir adamın, hatasını telafi etmek için giriştiği mücadeleyi anlatıyor.