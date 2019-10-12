‘Karınca’yı Boğaziçi’nde izleyeceğiz
Nazif Tunç’un yönetmenliğini üstlendiği “Karınca” filminin prömiyeri, Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından düzenlenen 7. Boğaziçi Film Festivali’nde yapılacak.
Film, 18-25 Ekim’de gerçekleştirilecek festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda sinemaseverlerle buluşacak. Prömiyeri 21 Ekim’de Atlas Sineması’nda yapılacak “Karınca”, aynı kategori içerisinde yarışan 9 film arasında yer alacak. Halit Karaata, Hacer Kızılhan ve Oktay Dal’ın başrolünü paylaştığı film, yaptığı yardımın istenilmeyen sonuçlara yol açacağını öğrenen bir adamın, hatasını telafi etmek için giriştiği mücadeleyi anlatıyor.
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