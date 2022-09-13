Kars'ın tarihi yapılarına kadın eli

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından hazırlanan, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu (IPA) ile finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca uygulanan 'Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı' kapsamında desteklenen proje tamamlandığında Kars'a, 1 milyon turistin gelmesi bekleniyor. Merkez Haydar Aliyev Caddesi'ndeki 7'si kamu binası olmak üzere 22 tescilli ve 10 tescilsiz bina için projenin inşaat bileşeni kapsamında cephe iyileştirmesi yapılıyor. Ayrıca caddenin kaldırım yenilemesi, aydınlatma işleri, çevre düzenleme işleri, işaret levhaları ve sokak mobilyaları montajı yapılarak, caddede 680 metrelik turistik güzergah oluşturulacak. 2021 yılı Ağustos ayında başlatılan çalışmaların 2023 sonunda tamamlaması planlanıyor.

'TARİHİ İLMEK İLMEK İŞLİYORUZ'

Projede görevli mimar restoratör Yeşim Karslı, örnek projede yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Projede 50 kadın görev alıyor. Çoğunluğu Türkiye'nin birçok üniversitesinde okuyan ya da mezun olan restoratörler oluşturuyor. Bunun yanında mimar, inşaat mühendisi ve çevre mühendisleri de bulunmakta. Tarihi ilmek ilmek işliyoruz. Kadınların böyle alanlarda olması her zaman beni çok mutlu etmiştir. Tarihi olaya el attığımız için de çok memnunuz. Tarihe dokunmak hepimiz için çok önemli ve güzel hissettiriyor. İşimizi severek yapıyoruz. Burası tamamlandığında örnek bir yer teşkil edecek ve herkesin gelip gezmesini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Kars'ın tarihine dokunduklarını söyleyen restoratör Burcu Suhatay da "Kadın arkadaşlarımla beraber tarihe dokunuyoruz, bundan çok mutluyuz. Kadınların özellikle inşaat alanlarında bu kadar aktif rol alması bizim için çok iyi bir şey. Proje tamamlandığında ortaya çok güzel bir eser çıkacak. Belki diğer şehirlerin yöneticileri bunu örnek alarak yönettikleri şehirlere yaptıracaklar" dedi.

'TARİHİ DOKULARA KADIN ELİ DEĞMESİ GURUR VERİCİ'

Saha mimarı Şebnem Sadıkoğlu ise "Projemizde 50 kadın görev alıyor. Tarihi dokulara bir kadın elinin değmesi hepimiz için gurur verici. Projemizde tarihi binalarda özgün dokuya ulaşmayı hedefliyoruz. Bitimini herkes gibi biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Burası bizim için çok iyi bir referans olacak. İşimizi severek yapıyoruz" diye konuştu.

İnşaat çalışmalarının yüzde 60, teknik çalışmaların ise yüzde 30'luk kısmının tamamlandığını söyleyen SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca da şöyle konuştu:

"Projenin iki tane aşaması var. Biri tarihi yapıların ön cephelerinin restorasyonu ve sokak sağlıklaştırılması, diğeri ise teknik bileşenleridir ki bu da tarihi binaların özel sektöre tahsis amacıyla kullanılması için projelerin geliştirilmesi ve turizm amaçlı kullanılmak üzere stratejilerin belirlenmesidir. 680 metre uzunluğunda olan cadde üzerinde 22 adet tescilli, 10 adet tescilsiz olmak üzere toplamda 32 binanın çatıları düzenleniyor, kapı ve pencereleri eski olanları doğal haliyle değiştiriliyor, ayrıca dış cephede boyaları olan binaların boyaları kaldırılıyor, derz dolguları yapılıyor, kaldırım- yol ve ışıklandırmaları yapılacak. 2021 yılı ağustos ayında başlayan projemizi resmi olarak 2023 yılının sonunda tamamlamayı hedefliyoruz."

Geçmişte yapılan hatalı uygulamayı düzeltmek için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Karaca, "Binalar aslında orijinalinde bozulmuş, taş yapı üzerinde çeşitli boyalar, sıvalar önceki dönemlerde yapılmış. O dönem yapılan bu uygulamaların doğruluğu veya yanlışlığı bilinmeden yapılmış hatayı uygulamalar ama biz burada orijinalini çıkarmaya çalışıyoruz. Bu 32 binada eğer bir sıva veya boya varsa o sıvanın ve boyanın kaldırılması, oradaki taşların yıkanması, kumlanması ve taşlar arasında bir dolgu ihtiyacı varsa onların yapılması, eksik taşların aslına uygun olarak giderilmesi çalışmamız sürüyor" dedi. (DHA)