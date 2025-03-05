Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir Ramazan sergisi: 'Neyi kaybettiğini hatırlar'

Ziyaretçilerle etkileşim fikri üzerine kurulan sergi, hem okul öğrencilerinden hem de okul dışından gelen ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Sergi alanına girenleri modern kandil olarak nitelendirilebilecek LED ışıklar karşılıyor. Bu atmosfer, katılımcılara bir yandan heyecan ve sevinç verirken bir yandan da derin düşüncelere sevk ediyor.

Serginin ilk bölümü "Ramazan Sözlüğü". Ramazan'la özdeşleşen kavramlar, ziyaretçileri zaman zaman tebessüm ettirerek kendini okutturuyor. "Sen de Bir Dua Yaz" bölümünde, Müslümanın Müslümana ettiği duaların kıymeti hadislerle vurgulanıyor. Bu bölüm, hem "Âmin" dedirtiyor hem de âmin denilecek duaları yazdırıyor.

"Bir Kitapla Hatırla" kısmında bazı öğrenciler seçilmiş kitapları anlatırken, bazı kitaplar ise masada okunmak üzere ziyaretçilere göz kırpıyor. "İtikâfı Hatırla" bölümünde örnek bir itikâf odası canlandırılıyor. Duvarlara asılmış dualar, namaza çağıran bir seccade ve Kur'an okumaya davet eden bir rahle, ziyaretçileri manevi bir yolculuğa çıkarıyor.

"Bir Geleneksel Sanatla Hatırla" bölümünde, geleneksel İslam sanatları tanıtılıyor. Ziyaretçiler, öğrencilerden hem bu sanatları dinleme hem de deneme şansı buluyor. "Sen Neyi Kaybettin?" kısmında ise misafirler, kendilerini muhasebeye çekerek kaybettiklerini düşündükleri değerleri yazıyorlar.

"İsraf Etme, Geri Dönüştür" bölümü, bayat ekmeğin nasıl değerlendirilebileceğine, az ve öz giyinmeyi teşvik eden kapsül gardırop fikrine ve geri dönüşümle neler yapılabileceğine dair öneriler sunuyor. "Bir Sahabiyi Hatırla" bölümünde ziyaretçiler, Halid bin Velid, Abdullah bin Mesud gibi sahabileri öğrencilerden dinleme fırsatı buluyor.

"Bir Filmle Hatırla" bölümünde Malcolm X, Söğüt Ağacı gibi filmler üzerine sohbetler yapılıyor. "Müslüman Kardeşini Hatırla" bölümünde, Endonezya ve Myanmar gibi Müslümanların yaşadığı coğrafyalar tanıtılarak bu bölgelerdeki sıkıntılara dikkat çekiliyor.

"Komşunu Hatırla" kısmı, İslam'ın komşuluğa verdiği önemin unutulmaya yüz tuttuğunu basından verilen örneklerle hatırlatıyor. "Bir Gelenekle Ramazan" bölümünde, farklı ülkelerdeki Ramazan adetleri paylaşılıyor.

Serginin en çarpıcı bölümlerinden biri ise "Veda Hutbesi'yle Hatırla" ve "Kur'an'dan Bir Kavramla Hatırla". Her bir hadis ve ayetin içinde geçen kavramlar, bazen şiirle bazen de günümüz olaylarıyla ilişkilendirilerek ele alınıyor. Bu bölüm, üzerinde uzun uzun düşünülmeyi fazlasıyla hak ediyor.

Sergi, ziyaretçilerden "Ramazan Defteri"ne bir anı bırakmalarını rica ederek sona eriyor gibi görünse de, aslında 25 dakikalık butik toplantılarla devam ediyor. Dr. Celal Fedai'nin "Soylu Savımız Nedir? Türk Şiiri ve Anlamı" söyleşisi, 11. sınıf öğrencisi Yiğit Yavuz Koyuncu'nun "Siyerden Sinemaya Çağrı" başlıklı Çağrı filminin konuşulduğu mini atölye, Ümit Yaşar Özkan'ın "Bir Ramazan Masalı: Oburuk" adlı masal anlatı etkinliği, sergi kapsamında takip edilebilecek özel etkinliklerden bazıları.

Büyük bir emek ürünü olan "Neyi Kaybettiğini Hatırla" sergisi, Ramazan ayı boyunca Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin GaleriKartal salonunda ziyaretçilerini bekliyor