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‘Kaşıkçı Elması’ görücüye çıktı

Tarihi elmasların en büyük ve en meşhurlarından biri olarak 86 karatlık Kaşıkçı Elması, Topkapı Sarayı’nın silah koleksiyonunun sergilendiği Dış Hazine Bölümü’nde yeniden sergilenmeye başladı.

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Kaşıkçı Elması ile birlikte zümrütlerle süslenmiş Topkapı Hançeri ve Sultan II. Mahmud tahtı da sergileniyor. Çevresi 49 adet çift sıra halinde iri pırlantayla süslenmiş 86 karatlık elmas, geçici süreyle Topkapı Sarayı Müzesi’nde görülebilecek.

Dünyanın sayılı mücevherleri arasında gösterilen armut biçimindeki Kaşıkçı Elması’nın, birçok elmas uzmanı tarafından 19. yüzyıl başında kaybolan tarihi “Pigot Elması” olabileceği kanıtlanmaya çalışılsa da, bu elmasın 1680’lerin başında Saray Hazinesi’ne satın alma yoluyla girdiği biliniyor. Kaşıkçı Elması’nın 84 karat ve 86 karat olarak kayıtlarda değişik geçmesinin nedeni metrik ve antik karat sistemleri arasındaki farktan kaynaklanıyor. 

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