Kayseri Kültür Yolu Festivali başladı... Bakan Ersoy: Dünyanın en büyük festivali haline geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri ayağında 9 gün boyunca 40 noktada 400 etkinliğin gerçekleştirileceğini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Kent Müzesi'nde Pir-i Mimar Sinan Sergisi'ni ziyaretinin ardından Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin açılış töreninde konuşan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Kayseri'ye her zaman ayrı önem verdiklerini, gerek ulusal gerekse uluslararası farklı şehirlerle rekabetinde destek olmanın gayreti içinde olduklarını belirtti.

Kayseri'nin potansiyeline, şehrin enerjisine, insanlarının çalışkanlığına inanarak çok daha fazlasını başarılabileceğinden hiçbir zaman tereddüt etmediklerini vurgulayan Ersoy, Kayseri'nin dünden bugüne birlik ve beraberlik içinde hareket etmeyi her zaman başarmış bir şehir olduğunu dile getirdi.

"KATILIMCI SAYISIYLA BUGÜN DÜNYANIN EN BÜYÜK FESTİVALİ HALİNE GELMİŞTİR"

Ersoy, bakanlık olarak şehirlerin sahip olduğu potansiyelin en doğru şekilde yönetilmesi ve bu potansiyelin bir avantaja dönüşmesi adına çalışmalara ağırlık verdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Şehirlerimizin dünya kentleriyle rekabetinde öne çıkması ve fark yaratması için modern turizm anlayışının gereklerini yerine getiriyoruz. Bilimsel veriler ışığında Kayseri'nin sahip olduğu potansiyeli en doğru şekilde tespit ederek, şehrin avantajlarını ön plana çıkartıp, eksiklerin giderilmesi adına da gerekli çalışmaları bir bir hayata geçiriyoruz. Diğer yandan dünyanın dört bir yanında şehrimizi tanıtıyor, tüm güzelliklerini anlatarak yabancı misafirleri Kayseri'ye davet ediyoruz. Bakanlık olarak ortaya koyduğumuz bu yeni vizyon çerçevesinde 'Kültür ve Sanatla Bütünleşmiş Bir Turizm' anlayışıyla geliştirdiğimiz Türkiye Kültür Yolu Festivalleri de bu politikanın sonucunda ortaya çıkmıştır. Beş yıl önce bir bölgede ve bir şehirde başladığımız, bu yıl 7 bölgede 20 şehirde devam ettirdiğimiz festival, ülkemizin en büyük ve en zengin marka projelerinden olmasının yanında katılımcı sayısıyla bugün dünyanın en büyük festivali haline gelmiştir."

Kayseri'nin de eklenmesiyle Kültür Yolu Festivali'nin çok daha zenginleştiğine değinen Ersoy, kültürü, tarihi, doğası, turizmi, ekonomisi ve gastronomisiyle güçlü şehirlerden biri olan Kayseri'nin 9 gün boyunca festivale ev sahipliği yapacağını anlattı.

FESTİVAL 9 GÜN SÜRECEK

Bakan Ersoy, Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin 9 gün süreceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Festival kapsamında, şehrin dört bir yanına yayılan 40'a yakın noktada 400 etkinlik gerçekleştirilecek. Bugün başlayıp 14 Eylül Pazar gününe kadar konserlerden sergilere, söyleşilerden sahne performanslarına, atölyelerden çocuk etkinliklerine ve çalıştaylara kadar her yaştan ve ilgi alanından ziyaretçiye hitap eden etkinlikler Kayserili hemşehrilerimizle buluşacak. Kayseri Kültür Yolu Festivali ile yalnızca kültür ve sanat etkinliklerini değil, aynı zamanda Kayseri'nin tarihi, ekonomik, sportif, kültürel ve turistik imkanlarını daha da görünür kılmayı hedefliyoruz. Festival boyunca şehre gelen ziyaretçilere Kayseri'yi ve zengin yerel kültürünü daha yakından tanıma fırsatı sunmuş olacağız. Gençlerimiz ve çocuklarımız için de çok özel etkinlikler hazırlandı. Bu çerçevede birçok etkinliğin de düzenleneceği bir çocuk köyü kuruyoruz. Bakanlığımıza bağlı müzeler ve ören yerleri, kültür merkezleri, sanat merkezleri, kütüphaneler, özel müzeler, tarihi ve turistik mekanlar ile açık alanlar ve şehir meydanları 9 gün boyunca etkinlik alanı olarak değerlendirilecek. Halk müziğinden tasavvuf musikisine, klasik müzikten operaya, popüler müzikten dünya ezgilerine ve tiyatroya kadar geniş bir yelpazede halkımızı farklı mekanlarda sahne performanslarıyla buluşturacağız."

"FİLİSTİN'İ UNUTMADIK"

Her zaman her platformda sanatın iyileştirici yanına vurgu yaptıklarını hatırlatan Ersoy, "Silahların değil şarkıların, türkülerin sesinin çıkmasını istediğimizi belirtiyoruz fakat şu anda tüm dünyanın gözleri önünde hepimizi derinden yaralayan, umutlarımızı azaltan saldırılara şahit oluyoruz. Biz, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi festivalimizde Filistin'i unutmadık. Filistin mücadelesine bir saygı duruşu olarak Filistin için de özel bir etkinlik hazırladık. Söyleşi, konferans, çalıştay ve atölye faaliyetlerinin yanında sinema ve tiyatro alanında da çok özel içerikler sizlerle buluşacak." dedi.

Bakan Ersoy, emeği geçenlere herkese teşekkür ederek, açılışını gerçekleştirdikleri Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da Kayseri'nin hem kültür hem de turizm yönünden büyük bir hazineye sahip olduğunu vurguladı.

Kayseri'nin sahip olduğu değerlere değinen Elitaş, "Selçuklu zamanında yapılmış Kayseri Kapalı Çarşısı herhalde dünyadaki ilk alışveriş merkezlerinin temsilcisi diye düşünülebilir. Mimar Sinan'ın doğduğu Ağırnas bölgesindeki Mimar Sinan evi, şu andaki yerden ısıtmanın bundan 500 yıl önceki ilk örneklerini ortaya çıkarabilir." diye konuştu.

Elitaş, gelişen dünyada, 21. yüzyılı Türkiye yüzyılı yapabilmek, dünyaya Türkiye'yi tanıtabilmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Açılış programına, Kayseri Vali Vekili Abdullah Kalkan, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler, Sayın Bayar Özsoy, Şaban Çopuroğlu, Dursun Ataş, Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile kurum temsilcileri de katıldı.