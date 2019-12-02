Kayseri mutfağı kitabına ödül
Şef Yunus Emre Akkor, “Geçmişten Geleceğe Kayseri Mutfağı” adlı kitabıyla yemek kitaplarının “Nobel”i olarak nitelenen dünyanın en prestijli yemek kitapları yarışmalarından biri olan “Gourmand Cook Book Awards 2020”de ödül kazandı.
Her yıl İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen ve çok sayıda ülkeden binlerce yemek kitabının yarıştığı “Gourmand World Cookbook Awards”ta, “Yerel Mutfak” kategorisinde ödül alan Akkor, bu kitabıyla Çin’de Mayıs 2020’de yapılacak dünya finalinde Türkiye’yi temsil edecek. Ödül aldığı kitabı hakkında konuşan Akkor, Kayseri mutfağının geleneksel yemeklerinin özgün tariflerini kayıt altına aldığını söyledi.
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