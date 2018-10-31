Kazakistan'da Türk sineması rüzgarı

Yerli Düşünce Derneği’nin bu yıl Kazakistan şehri Almatı’da dördüncüsünü düzenlediği Almatı Türk Filmleri Haftası başladı. 30 Ekim tarihinde, Murat Şeker’in yönettiği Görevimiz Tatil filmiyle açılışını yapan film haftası, gala gecesinde yüzlerce kazak sinemaseveri ağırladı. Türk oyuncular Didem Balçın ve Sezgin Erdemir’in de yer aldığı gecede Kazak sinemaseverler Türk sanatçılara yoğun ilgi gösterdi. Film Haftası’nın koordinatörü Öner Kılıç ise bu yılın tüm zamanların en yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ifade etti. Film gösteriminin ardından ise Yönetmen Murat Şeker ile söyleşi yapıldı. Şeker, Kazakistan’da yaşadığı şu anlardan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

MURAT ŞEKER: İYİ Kİ FİLM YAPIYORUM DEDİM

“Görevimiz Tatil, kapalı gişeden fazlası ile seyredildi. Merdivenler dahi doluydu. Film çıkışında yüzü gülen insanlar görmek, mutlu ve umutlu insanlarla düşüncelerimizi, duygularımızı paylaşmış olmak bana bir kez daha ‘İyi ki film yapıyorum’ dedirtti. En güzeli salonun tıka basa dolu olması ve Kazak halkının hem festivale hem de filmime gösterdiği teveccühtü. Tek kelimeyle gururlandım. İki ülke arasında köprü görevi gören bu festivalin açılışının Görevimiz Tatil olması yani bir komedi filmi olması da ayrıca önemli. Ülkemizin güler yüzünü gösterdik. Kazak halkının da yüzünü güldürdük.”

TÜRK DÜNYASI SİNEMA FONU OLUŞTURMALIYIZ

Gala gecesine birçok siyasi temsilci de katıldı. Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz ile Ak Parti Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı bu isimlerden bazılarıydı. Yılmaz gecede sinemanın birleştirici gücünden bahsederken Gündoğdu ise şöyle konuştu: “Türk Filmleri Haftası’nın dördüncüsünü düzenlediğimiz bu etkinliğin önemi bu akşam burada salonda yaşanan izdihamdan daha net anlaşılmaktadır. İki Devlet bir millet olan Ata yurdumuzda bu akşam Anadolu kültürü ile aynı değerleri paylaştığımızı izleyeceksiniz. Beyaz perdenin gücü ile Türk sinemasının önemli filmleri, Kültür Turizm Bakanlığımızın desteği ile Kazak sinemaseverlerle buluştuğu bu akşamda bizim ortak yönlerimiz ile birlikte yapabileceklerimizi göreceğiz. Bu organizasyonlar gösteriyor ki Türk Dünyası Sinema Fonu oluşturup ortak filimler yapmalıyız.

PROGRAM

30 Ekim 2018 Salı

11.00 T.K.Jurgenov Kazak Ulusal Sanat Akademisi’nde söyleşi

14.00 Göktepe Gezi

19.00 Gala Kokteyl

19.30 Film Gösterimi (Görevimiz Tatil)

Yönetmen Murat Şeker’le Söyleşi ve Sponsorlara Plaket Takdimi

31 Ekim 2018 Çarşamba

11.00 Kazak Film Platoları ziyaret ve ortak yapımlar üzerine toplantı

17.00 Görevimiz Tatil film gösterimi

19.30 Acı Tatlı Ekşi film gösterimi

Yapımcı Fırat Sezgin’le Söyleşi

01 Kasım 2018 Perşembe

10.00 Cimbulak Gezi (Tanrı Dağları)

17.00 Acı Tatlı Ekşi film gösterimi

19.30 Muska film gösterimi

Oyuncu Sezgin Erdemir ile söyleşi

02 Kasım 2018 Cuma

17.00 Muska film gösterimi

19.30 Aşkın Sırrı: Somuncu Baba film gösterimi