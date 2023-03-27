Kazlıçeşme Sanat, 24 Mart'ta 'Ya Şehr-i Ramazan' hat sergisine ev sahipliği yapmaya başladı

Kazlıçeşme Sanat, 'Ya Şehr-i Ramazan Hat Sergisi'yle Ramazan ayında kapılarını sanatseverlere açmaya başladı. Küratörlüğünü Sanat Tarihçisi Ömer Faruk Şerifoğlu'nun yaptığı sergide; Fuad Başar, Mehmed Özçay, Mehmet Memiş ve Savaş Çevik, Hakan Arslan, Said Abuzeroğlu, Abdurrahman Depeler, Seyit Ahmet Depeler, Mümtaz Seçkin Durdu, Cevad Huran, Ferhat Kurlu, Tahsin Kurt, Yusuf Mazı, Menaf Nam, Osman Özçay, Fatih Özkafa, Mustafa Parıldar, Ahmet Faris Rızk, Yılmaz Turan, Muhammed Yaman, Fatih Yıldız, Mahfuz Zennun gibi 22 sanatçı 86 eser ile yer alıyor.



'DÜNYADA ÜNLÜ HAT SANATÇILARININ ESERLERİ BU SERGİDE'

Serginin açılışında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bu yıl, milletçe hüzünlü bir Ramazan'a girdik. 6 Şubat'ta yüzyılın felaketiyle 11 ilimiz etkilendi. Çok sayıda kardeşimizi kaybettik. Onlara Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bugün deprem bölgesinden dönmüş bir kardeşiniz olarak oradaki yaralarımızı devletimizin öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde milletimizle sarıldığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Her geçen gün deprem bölgesinde hayat normale dönmeye devam ediyor. Bu şartlar altında Ramazana girdik. Kazlıçeşme Sanat, 2019'dan bu tarafa çok güzel sergilere ev sahipliği yaptı. Şimdi de kıymetli bir seçkiyle karşınızdayız. Dünya çapında çok kıymetli hat sanatçılarımız var. Onların eserleri burada. İyi ki varlar. Çok güzel eserlerle Ramazan'a merhaba diyoruz. Sergiye emek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

'KÜLTÜR VE SANATI GELİŞMEMİŞ BİR MİLLETİN MEDENİYETİ OLMAZ'

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da şunları söyledi: "Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun. Bu ayı; başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluştur diye müjdeliyor sevgili peygamberimiz. Rabbim bu müjdeye ulaşmayı hepimize nasip eylesin. Bu güzel ayın ilk başlangıç gününde, anlamlı ne yapılırdı diye bir soru sorulsa herhalde İslam medeniyetinin kalbi hükmünde olan bizim kelamların en güzeli diye ifade ettiğimiz sözlerin en güzeli, yüce Rabbimizin sözlerini, Efendimizin öğütlerini içeren, rehberlik eden altın değerindeki öğütlerin en güzel şekliyle ve güzel insanlar tarafından bir sanata dönüştürülmesinin sergisini açmak olurdu diye düşünüyorum. O yüzden bugün burada bu sergide bulunmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim. Kültür ve sanatı gelişmemiş bir milletin medeniyeti olmaz. Biz çok büyük medeniyetler inşa etmiş bir milletin evlatlarıyız. Bizi medeniyet yapan inandığımız değerleri, söylediğimiz sözlerin ete kemiğe bürünmüş, sanata dönülmüş olmasıdır. Dolayısıyla hat olsun diğer güzel sanatlar olsun bizim medeniyetimizin en güzel nişaneleridir."

'Ya Şehr-i Ramazan' Hat Sergisi pazartesi günleri hariç her gün saat 10.00-18.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.