Kazlıçeşme Sanat'ta 3 açılış birden gerçekleşti

Zeytinburnu Belediyesi tarafından Kazlıçeşme Sanat'da gerçekleştirilen Zeytinburnu Mozaik Müzesi, Fahreddin Paşa, Medine Müdafii Müzesi ve Mozaik Kafe Restoran'ın açılışı töreni gerçekleştirildi. Açılış törenine TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve çok sayıda davetli katıldı.

KURTULMUŞ: "ÇOK ZENGİN BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ"

Törende konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bugün burada bu güzel mozaik müzesinin ve eş zamanlı olarak da Fahrettin Paşa sergisinin açılmış olması dolayısıyla duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Böyle bir etkinlikte yer almaktan dolayı da kendimi şanslı ve bahtiyar hissediyorum. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki çok zengin bir ülkede yaşıyoruz.

Bu ülkenin hemen hemen her şehrinde, her bölgesinde hani derler ya 'taşı toprağı altın', İstanbul için denir. Aslında taşı toprağı altın sözü bütün Türkiye için söylense yeridir. Çünkü bu ülkenin üzerinde tarihe mal olmuş yirmi dört büyük medeniyetin geçtiğini biliyoruz ve hemen hemen ülkemizin her şehrinde, her yerinde bu geçmiş medeniyetlerin izlerini bulmak mümkün. Hele hele İstanbul'da yaşamak ise çok daha büyük bir ayrıcalık ve farklı bir avantajdır." dedi.

"ZEYTİNBURNU VE İSTANBUL İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS"

"Bu şehrin neresinde bir kazı yaparsanız herhangi bir şekilde önünüze tarihi bir yapıtın çıkması olağan işlerden biridir" diyen Kurtulmuş, "Zeytinburnu'nda tesadüfen yapılan bir kazı sonucu bulunan mükemmel bir mozaiğin ve eş zamanlı olarak çok önemli bir lahitin ortaya çıkarılmış olması Zeytinburnu ve İstanbul için büyük bir şanstır.

Her şeyden evvel Zeytinburnu Belediye Başkanımız Ömer Arısoy kardeşim biraz da kültür ve sanattan anlayan Kültür Bakanlığı'nda da yıllarca hizmet etmiş, birlikte çalıştığımız bir arkadaşımız. Onun da özel çabaları ve gayretleriyle bugünkü bu Mozaik Müzesi ortaya çıkmış oldu." diye konuştu.

"ÜMİT EDERİZ Kİ BU MÜZE MİLLETİMİZE VE İNSANLIĞA HİZMET VERMEYE DEVAM EDER"

Sözlerine devam eden Kurtulmuş, "Bu müze kalıcı, Allah'ın izniyle ümit ederiz ki bu müze milletimize ve insanlığa hizmet vermeye devam eder. Ama bir de bugün burada bir başka geçici bir eserin açılışını yapacağız. O da Fahrettin Paşa Müzesi'dir. Fahrettin Paşa'yı hepimiz biliyoruz. Ama Fahrettin Paşa'yı anlamak, onun yaşadığı dönemde yaşadıklarını gözden geçirmek esasında bugün Orta Doğu'da ve dünyada neler olup bitiyor onları anlamak için de bize ışık tutar" dedi.

ÖMER ARISOY: "İSTANBUL'A BİR MÜZE DAHA KAZANDIRACAĞIMIZ İÇİN HEYECANLIYIZ"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Sur dışında keşfedilen bu en büyük mozaiğin ve diğer buluntuların İstanbul tarihinin yeni tanıkları olarak Zeytinburnu Mozaik Müzesi adı altında sergilemeye karar verdik. Yoğun bir tempo ile çalışmamızı tamamladık. İstanbul'a bir müze daha kazandıracağımız için heyecanlıyız. Müzemizin İstanbul'un kültür turizmi için yeni bir soluk olacağına inanıyoruz.

Restorasyondan sonra kültür – sanat merkezi fonksiyonu yüklenen binanın zemin katındaki sanat galerisi bugüne kadar 12 sergiye ev sahipliği yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrif ettiği bir sergiyle Kazlıçeşme Sanat adını alan bu bina her yıl 3 büyük sergiye ev sahipliği yapıyor. Bugün de Osmanlı'nın son döneminde Medine'yi canı pahasına savunmuş, Cumhuriyetin ilk döneminde de devlet hizmetine devam etmiş, unutulmaz bir şahsiyeti, Medine Müdafii Fahreddin Paşa'yı anlatan bir sergiyi açacağız" dedi.

ZEYTİNBURNU MOZAİK MÜZESİ

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü Başkanlığı ve Zeytinburnu Belediye Başkanlığı finansman ve teknik desteğiyle gerçekleşen kazıda 190 metrekarelik tarihi mozaiğin bütününe ulaşıldı. Büyük bir titizlikle yapılan çalışmalar sonucunda 2021 yılında alanda; bir sandık tipi mezar, mermer bir lahit ve iskeletler bulundu. Lahit içerisinden çıkan kemiklerin yaşı karbon 14 testi ile belirlendi.

TÜBİTAK incelemelerine göre lahit mezarda bulunan 2 iskeletin birinin 1750 yıllık diğerinin ise 1775 yıllık olduğunu belirtti. Lahit mezardaki kişilerin 4. ve 5. yüzyıl tarihleri arasında yaşadıkları, kadının 30 – 40 erkeğin ise 40 – 50 yaşlarında olduğu belirtilirken erkeğin kaburgasında bir kırık ve romatizmal hastalığı olduğu raporlandı. Koruma altına alınan mekân, Mozaik Müzesi'ne dönüştürüldü.

Mimari projesi Celalettin Çelik'e sergi projesi ise Müze ve Sergi İşleri'ne ait müzenin çalışmaları tamamlandı. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü ve İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü'ne bağlı uzmanlarca yapılan tüm çalışmalar sonucunda kazılarda ortaya çıkan mozaik, lahit ve çıkan objelerin bir kısmı müzede sergileniyor.

Ziyaretçiler; mozaik döşemeyi oluşturan tesseralar, mozaik parçaları, mozaikli yapıya ait bir kısım tuğla malzeme ve keramikleri sergide görebilme imkânı bulacak. DNA testleri Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde devam eden iskeletler ise süreç tamamlandığında müze alanında sergilenecek.