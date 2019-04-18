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'Kelimenin Kalbi' sergisi Roma'da

Emniyet Müdürü ve ressam Ahmet Sula, 'Kelimenin Kalbi' adlı sergisini İtalya'nın başkenti Roma'da açtı.

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Yunus Emre Roma Türk Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışı Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş tarafından yapıldı.

Sula'nın 41. kişisel resim sergisinde, çoğunluğu "felsefi resimlerden" oluşan yaklaşık 40 eser sergileniyor.

1. Sınıf Emniyet Müdürü olan ve ressam kişiliğiyle de öne çıkan Sula, Roma'daki sergisine ilişkin yaptığı açıklamada, "En önemli şeyin, sanatın kudretini kullanarak insanların kalbine dokunmak olduğunu görüyorum. Bu yolun yolcuları, Anadolu Erenleri, Yunus Emre Hazretleri bunun bir sembolüdür. Tam da benim ilham aldığım büyüklerdendir." dedi.

Farklı sanat alanlarını bir yerde harmanlayarak Türk medeniyetini yansıtmaya çalıştığını kaydeden Sula, "Türk dilini ve medeniyetini dünyaya tanıtmak için gece gündüz çalışan ve tarihi bir misyon üstlenen Yunus Emre Enstitüsünün başarı hikayesine katkıda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu" da dile getirdi.

Sanatın insan kalbine dokunan önemli bir araç olduğunu vurgulayan Sula, kişisel sergisini Roma'ya taşımasına ilişkin, "Roma, sanat tarihinin şekillendiği bir şehir. Dünyaca ünlü ressamların beşiği niteliğinde. Ben de bu sanat şehrine Anadolu irfanını, 'Kelimenin Kalbi' ile anlatmaya geldim." değerlendirmesinde bulundu.

Bu zamana kadar sergi ve söyleşi gibi etkinliklerle 80 bin kişiye ulaştığını ve bunu artırmak istediğini söyleyen Sula, şöyle devam etti:

"Sergilerimde aslında Anadolu irfanını anlatıyoruz. Yunus Emre de 'Gelin tanış olalım. Sevelim sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz.' diyor. İşte bu Anadolu irfanıdır. Bugün dünyanın açlığı bence insanlığa, vicdanadır. Anadolu, bunların yeşerdiği yerlerdir. Bunlardan bahsedip bunları anlatacağız ki bizi daha iyi tanısınlar."

Diğer yandan sergiyi gezen İtalyan sanatseverlerden Guido Margarita'nın gözyaşlarına hakim olamayarak duygulu anlar yaşadığı görüldü.

"Siz buralara geldikçe İslam’ın güzelliklerini görüp anlıyoruz." diyen Margarita, "Bize İslam'ı yanlış tanıtmışlar. İslam, Avrupa'da tam olarak tanınmıyor. Buradaki sergide İslam aleminin ne kadar değerli bir sanatçı yetiştirdiğini herkesin görmesini isterdim. Eserleri ve kendisi çok derin bir sanatçı. Sanat felsefesi ve kişiliği çok etkileyici, izlenimlerimi nasıl ifade edebileceğimi bilmiyorum çünkü sanatı yüce.” ifadelerini kullandı.

Sula'nın kaligrafi canlı performansı da sunacağı "Kelimenin Kalbi" sergisi, 21 Nisan'a kadar sürecek.

Söz, yazı ve resim sanatını Türk-İslam inanç ve kültürüyle harmanlayarak felsefi eserler üreten 49 yaşındaki Ahmet Sula, 1992 yılında Polis Akademisinden mezun olduktan sonra uzun yıllar istihbarat ve terörle mücadele birimlerinde görev yaptı.

Terör örgütü FETÖ'nün 17/25 Aralık darbe girişimlerinin ardından 27 Aralık 2013’te Terörle Mücadele Daire Başkan Yardımcısı olarak atanan ve 2 yıl bu görevi sürdüren Sula, halen Polis Başmüfettişi olarak görev yapmaktadır.

Eserlerini Türkiye'nin birçok kentinde sergileyen Sula ayrıca yurt dışında Doha, Dubai, Novi Pazar, Prizren, Saraybosna, Tokyo ve Üsküp'te sergiler açtı.

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