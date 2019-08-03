Kemal Sayar’dan yeni kitap: Başı Sınuklar İçin Kılavuz

“Başı Sınuklar İçin Kılavuz” kitabı insan ilişkilerinde korku ve tereddüdün galip geldiğini söyler. Çünkü her insanın içinde takdir edilme duygusu yatar yatar. Yazara göre hepimiz bizi ruhsal olarak besleyen, cesaretlendiren, takdir eden insanlara doğal bir çekim duyarız. Tevazu, benliğimizi aradan çıkararak gönül kapılarımızı bütün varlığa açmaktadır. Üstünlük taslamamak, kendimizi diğer insanlara ve hatta yaratılmışlara denk bilmektir.

“MESELE İNSANIN KENDİSİ DEĞİL, KENDİN KALMAK, KENDİNLE KALMAK”

“Kimi ruh dünyamıza alacak kimi dışarıda bırakacağız? İçimize buyur ettiklerimiz sınırlarımızı ihlal eder mi? Kendimizi başkalarının beğenisine göre mi düzenleyeceğiz? Öteki korkusu; beni yargılayan, bana rakip olan ve bazen ikisi birden olan ötekinden korku. Hem korkuyoruz ötekinden, hem yalnız kalamıyoruz. Kendi kendine kalma zorluğu. Günümüzün sorunlarından birisi de bu. Kendimizle baş başa kalamıyor, hemen bizi oyalayacak, dikkatimizi çekecek bir uyarana yönelmek… Mesela insanın kendisi değil, kendin kalmak, kendinle kalmak.”

BİLGİ KÖRLÜĞÜNE DİKKAT ETMELİYİZ

Kötü beslenmenin sadece gıdayla olmadığına dikkat çeken Kemal Sayar, zihnimizi çöple dolduran ve dikkatimizi derin olandan alıkoyan her mesaj, e-posta veya gönderi insanları kötü beslediğini söyler. Sosyal medya düşünce hayatına erişimi kolaylaştırdığı gibi yine erişimi de gereksizleştirebiliyor. Çünkü gün boyu sosyal medya gönderilerine göz gezdiren kişi dünya ve ülke olaylarına dair yeterince bilgi sahibi olduğu yanılsamalarına kapılabilir.