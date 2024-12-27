Ketebe'den çocuklara özel mobil kitaplık: Ketebe Çocuk Mobil Uygulama

Ketebe Çocuk, çocuklar için yeni projeler geliştirmeye devam ediyor. Ketebe Çocuk Mobil Uygulama'da güvenilir ve temiz içerikle çocuklar ön planda tutuluyor. Ketebe Çocuk etiketiyle raflardaki yerini alan yerli kitapların profesyonel isimler tarafından seslendirildiği uygulama, okuma ve eğitici oyun deneyimleri de sunuyor. Çocukların dinleme becerilerini geliştirmelerine ve hikâyelerin içine derinlemesine dalmalarına olanak sağlayan Ketebe Çocuk Mobil Uygulama, Google Play ve App Store üzerinden indirilebiliyor.

"Uygulamaya Güvenimiz Tam"

Ketebe Çocuk Mobil Uygulama ile çocukların ve ailelerin güvenini ilk günden kazanmak istediklerini belirten Ketebe Çocuk editör ve uygulamanın geliştiricileri, "Uygulama indirildiğinde seçili oyun ve aktiviteleri ücretsiz bir şekilde deneyimleyebilir çocuklar. Bunun yanında sevilen Ketebe Çocuk kitaplarımızdan Gamze Özdemir'in yazdığı Daria Kryukova'nın resimlediği Yağmurdan Sonra adlı eseri de yine ücretsiz olarak okuyabilir, dinleyebilir, hatta izleyebilirler" ifadelerini kullandılar.

"Çocukların Kitaplarla Bağı Kopmasın, Diye"

Ketebe Çocuk editörleri, çocukların kitaplarla bağlarını güçlendirmek için kurdukları hayalin son aşaması olan uygulama için, "Çocukların kitapları hem okuyabilecekleri hem sesli dinleyebilecekleri hem de içindeki animasyon unsurlarıyla içselleştirebilecekleri bu deneyimle çocukların matbu kitaplarla ilişkisini desteklemek ve okuma pratiklerini geliştirmelerini hedefledik" açıklamasında bulundular.

"Tek Bir Öncelik Var: Çocuklar"

Ketebe Çocuk, geliştirilen mobil uygulama ile çocuk dostu içerikleri telefon ve tabletlere taşıyor. Ebeveynlerin güvenli bir şekilde kontrol edebilecekleri uygulama, çocukları olumsuz etkileyebilecek zararlı içerik sorununa, tamamen reklamsız bir uygulama geliştirerek cevap veriyor. Ketebe Çocuk Mobil Uygulama, çocukların güvenliğini ön planda tutarak, reklam içermeyecek. Uygulamanın geliştiricileri tek önceliğin çocuklar olduğunu şu sözlerle ifade ettiler: "Çocukların güvenli ve kesintisiz bir deneyim yaşamasını sağlamak bizim için en büyük önceliktir. Bu nedenle uygulamamız, çocuk dostu bir ortam sunmak için titizlikle tasarlanmıştır."

Giderek Büyüyen Mobil Kütüphane

Farklı abonelik modelleriyle mobil mağazalarda yerini alan Ketebe Çocuk Mobil Uygulama'nın bir diğer cazibesi ise Ketebe Çocuk'un seçkin eserlerinden oluşan interaktif kitaplığına her ay yeni kitaplar, oyunlar ve farklı bilişsel yeteneklere odaklanan mobil etkinliklerin eklenecek olması. Bu hâli ile uygulama, giderek büyüyen bir dijital (mobil) kütüphane olarak, çocukların, ebeveynlerin ve öğretmenlerin başucu kaynağı/vazgeçilmezi olacak.