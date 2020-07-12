12 Temmuz 2020 Pazar 14:02 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 14:02

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümleriyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in syayınlanan son bölümünde sorulan soru izleyenleri ekran başına kilitledi. Uçak kokpitlerindeki pilot koltuklarının çoğunun üstü hangi hayvan postuyla kaplıdır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki Uçak kokpitlerindeki pilot koltuklarının çoğunun üstü hangi hayvan postuyla kaplıdır? sorusunun yanıtı...

Kim Milyoner Olmak İster programındaki bir soru yine izleyenlerin merakını cezbetti. Uçak kokpitlerindeki pilot koltuklarının çoğunun üstü hangi hayvan postuyla kaplıdır? sorusunun cevabı programı izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Uçağa sadece 2 kez binmiş olan yarışmacı, sorunun cevabını doğru bildi. Peki Uçak kokpitlerindeki pilot koltuklarının çoğunun üstü hangi hayvan postuyla kaplıdır? İşte o sorunun cevabı...

Uçak kokpitlerindeki pilot koltuklarının çoğunun üstü hangi hayvan postuyla kaplıdır?

A-Koyun

B-Sığır

C-Deve

D-Ayı

Cevap- A

Pilot Koltukları Neden Koyun Postu Kaplıdır?

pilot koltuklarının üzerinde koyun postu bulunur veya koyun postundan yapılan bir döşemeyle kaplanır. Bunun nedeni ise koyun postunun birçok kumaştan daha kullanışlı ve zorlu hava koşullarına elverişli olmasıdır. İşte pilot koltuklarının koyun postuyla kaplanmasının nedenleri:

- Koyun postu, "nefes alabilen" doğal bir malzemedir.

- Koyun postu vücut ile koltuk arasında çok katmanlı, havadar bir doku oluşturur. bu özelliği sayesinde terlemeyi önler; kışın sıcak, yazın serin tutar.

- Koyun postunun nemi absorbe etme özelliği sayesinde uzun uçuşlarda dahi ıslaklık hissi oluşturmaz. kuru kalır, kokuya yol açmaz.

- sentetik dokular alerjiye yol açabilir. işlenmiş doğal yün ise hipoalerjeniktir.

- sentetik malzemelere göre, ateş ve yüksek ısıya karşı dayanıklıdır. yangın durumunda, sentetik malzeme kolayca tutuşabilir. örneğin eriyerek yangının yayılmasına yol açabilir. bu eriyik, tene yapışarak yanıklara yol açabilir.

en önemlisi, sentetik kumaş tutuştuğunda, zehirli ve daha yanıcı gazlar açığa çıkarır. doğal deri ise tutuşmaz, eriyip yapışmaz.