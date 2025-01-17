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Kültür Sanat

''Kısa'dan Hisse Kısa Film Atölyeleri'' gelecek ay başlayacak

Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından 9 yıldır düzenlenen ve bu yıl 10. yaşını kutlamaya hazırlanan 'Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali' kapsamında yıl boyunca çeşitli etkinlikler ve faaliyetler gerçekleştiriliyor.

AA17 Ocak 2025 Cuma 15:09 - Güncelleme:
''Kısa'dan Hisse Kısa Film Atölyeleri'' gelecek ay başlayacak
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Dernekten yapılan açıklamaya göre, festivalin sinema atölyeleri gelecek ay başlıyor. Atölyelere son başvuru tarihi ise 29 Ocak olarak belirlendi.

Sektörden tecrübeli isimlerin eğitmen olarak yer alacağı atölyelerde katılımcılara, önce 100 saati aşan hem teorik hem de pratik dersler verilecek. Ardından katılımcılarla 2 kısa film çekimi gerçekleştirilecek.

Atölyenin temel eğitim kadrosunda senaryo bölümünde Deniz Telek, yönetmenlik bölümünde Bekir Bülbül, sinematografi bölümünde ise Abdulgafur Şahin yer alıyor.

- İLK DERS 8 ŞUBAT'TA

Atölyeye başvuruların ardından mülakatlar 1 Şubat'ta, ilk ders ise 8 Şubat'ta yapılacak. Başvurular, "kisadanhisse.org" adresinden ve sosyal medya kanallarında bulunan form üzerinden gerçekleştiriliyor.

Atölye eğitimleri ücretsiz olarak veriliyor. Eğitimler cumartesi ve pazar günleri saat 12.00 ila 16.00 saatleri arasında Fatih'te bulunan "Kısa'dan Hisse Atölye"de düzenlenecek.

Eğitimler 8 hafta teorik, 4 hafta set/çekim ortamı olmak üzere toplam 12 hafta sürecek.

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