T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri ve Türk Telekom Tivibu ana sponsorluğunda Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen "10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali" başladı. Türk sinemasına nitelikli sanatçılar kazandırmak, sinema sanatının çekirdeğini teşkil eden kısa filmin üretimini teşvik etmek, genç film yönetmenlerinin fikirlerinin esere dönüşmesine öncülük ederek gelişimlerine katkı sağlamayı amacıyla düzenlenen festivalin Atlas Sineması'nda gerçekleşen açılış törenine, sinema ve sanat dünyasının önemli isimleri ile çok sayıda davetli katıldı.

METİN ERKSAN İÇİN ÖZEL BELGESEL

Festival çatısı altında gerçekleşen "Kısa'dan Hisse Kısa Film Atölyesi"nde 12 hafta boyunca eğitim alan öğrencilerin Metin Erksan için hazırladıkları "İdeada Aşk Zamanı" isimli belgesel, açılış filmlerinden birisi olarak gösterildi. Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı filminden yola çıkan bu deneysel belgesel, yönetmenin filmini ve sinemaya bakışını anlatmaya odaklanıyor. Gecede gösterilen bir diğer kısa film ise yine atölyede öğrenciler tarafından hazırlanan "Süt" isimli kurmaca film oldu. Gecenin sonunda öğrencilere sertifikaları takdim edildi. Açılış, aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

"KISA FİLMİN KIYMETİNİ BİLEN BİR FESTİVALİZ"

Gecenin açılış konuşmasını yapan Festival Başkanı Aşkın Özcan, bu gece on yıl boyunca biriken emeğin, umudun, sözün, dayanışmanın ve hikâyenin kapılarını açtıklarını söyledi. Bugün geriye dönüp baktıklarında Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nin yalnızca kısa filmlerin gösterildiği bir alan olmadığını ifade eden Özcan, "Festivalimiz, kısa filmin kıymetini bilen, kültürel değerini koruyan ve bu değerleri geleceğe aktaran bir sinema ekosistemi haline geldi. On yıldır savunduğumuz bir şey var; kısa film başka bi şey. Çünkü kısa film özgürdür. Risk almaktan korkmaz, sözünü sakınmaz. Bir fikrin ilk hâli, bir karakterin en ham duygusu, bir toplumun en kırılgan anı çoğu zaman önce kısa filme sızar. Biz de tam bu yüzden kısa filme yalnızca bir ilk adım olarak değil, bağımsız bir anlatı biçimi, yaratıcı bir alan, kültürel bir hafıza yöntemi olarak bakıyoruz." dedi.

"BİZİM İÇİN KISA FİLM BAŞKA Bİ' ŞEY"

Kısa'dan Hisse'nin klasik bir festival anlayışının çok ötesine geçmiş durumda olduğunu aktaran Özcan, gösterimlerin kendileri için yalnızca bir program değil; farklı dillerin, farklı duyguların ve farklı gerçekliklerin buluştuğu bir paylaşım zemini olduğundan bahsederek şöyle devam etti: "Söyleşiler ve ustalık sınıfları; genç sinemacıları sektör profesyonelleriyle buluşturan, deneyimin kuşaktan kuşağa aktığı alanlar. Kısa'dan Hisse Kısa Film Atölyesi, artık bu festivalin temel yapı taşlarından biri. Bu yıl dördüncü dönemini tamamlayan atölyemiz, genç sinemacıların üretim disiplinlerini güçlendiren sürdürülebilir bir eğitim modeli sunuyor. Erişilebilir gösterimler, festivalimizin kapsayıcı olma iddiasının bir sonucu. Çünkü üretim kadar erişim de eşit olmalı. Ve bu yıl da sinemanın yalnızca bir sanat değil, bir hafıza ve dayanışma aracı olduğunu hatırlatmak için Filistin seçkisini sizlerle buluşturuyoruz. Tüm bu gösterimler, Kısa'dan Hisse'nin neden festivalden daha fazlası olduğunu açıkça gösteriyor. Çünkü biz, kısa filme yalnızca bir tür olarak değil, kültürel bir değer, yaratıcı bir alan ve gelecek kuşaklara aktarılması gereken bir ifade biçimi olarak bakıyoruz. On yıldır koruduğumuz bu değerleri geleceğe taşımak, genç sinemacılara alan açmak ve kısa filmi hak ettiği görünürlüğe kavuşturmak en temel motivasyonumuz. Bugün onuncu yılımızı kutlarken bir kez daha altını çizmek istiyorum, bizim için kısa film başka bi' şey. Her film, her buluşma, her üretim bu 'başka şeyi' büyütmeye devam ediyor."

"YENİ ANLATI YÖNTEMLERİNE VE ÖZGÜNLÜKLERE KAPI AÇMA NİYETİNDEYİZ"

Festival Artistik Direktörü Abdulhamit Güler ise festival kapsamında, yazarları gençlerden ve amatörlerden oluşan matbu bir kitap bastıklarını söyledi. Gençleri hedefleyen ve gençlerle birlikte hareket eden bir organizasyon olarak en mühim mottolarının samimiyet olduğunu aktaran Güler, "İşi en iyi şekilde yapmaya çalışırken samimiyeti hiçbir şartta elden bırakmak istemiyoruz. Çünkü kalıcı olması gereken şeyin bu olduğu inancındayız. Kısa film sinema türleri ve anlatı biçimleri arasında çok başka yerde duruyor. Yeni anlatı yöntemlerine ve özgünlüklere kapı açma niyetindeyiz." açıklamasını yaptı.

On gün sürecek festivalin etkinlik takviminden de bahseden Güler, film gösterimlerinin AKM Yeşilçam Sineması'nda yapılacağını söyleyerek, "Gösterim demişken Filistin Özel Seçkisi'ni özellikle hatırlatmak isterim. Gazze'de soykırım devam ederken çekilen yirmi iki kısa filmden oluşan 'Sıfır Noktasından' filmini iki bölüm halinde izleyici ile buluşturuyoruz. Gösterimler 23 Kasım Pazar günü saat 16.00 ve 17.30'da peş peşe olacak. Bir diğer vazgeçmediğimiz gösterim ise 'erişilebilir kısa film gösterimi'. Görme ve işitme engelliler için hazırladığımız sesli betimlemeli ve işaret dilli gösterimimiz ise 27 Kasım Perşembe günü saat 12.00'de yapılacak." bilgilerini paylaştı.

Alanında uzman konukların katılımıyla gerçekleşecek panel, masterclass, söyleşi gibi etkinliklerin detaylarını da aktaran Güler, "Sinemanın hep genç kalan alanı olan kısa filmde gençlerle, gençler için, genç kalarak yol almaya devam ediyoruz. Çok genç bir ekiple, sürekli büyüyen ve tazelenen ekibimizle samimi bir şekilde yol almaya devam ediyoruz. Bir zaman sonra bizim yerimizi de gençler alacak ve bu festival hep genç kalmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

YÜKSEL AKSU'DAN MASTERCLASS

Türk sinemasına nitelikli yeni sanatçılar kazandırmak amacıyla yolan çıkan festival, 20-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. 10'uncu yılına özel olarak on gün sürecek etkinlikler kapsamında; film gösterimleri, panel, masterclass, söyleşi ve Tek Plan Masa gibi birçok etkinlik sinemaseverlerle buluşacak. Bugün ise festival kapsamında yönetmen Yüksel Aksu, AKM Yeşilçam Sineması'nda masterclass yapacak. Etkinliklerle ilgili detaylı bilgiye ve katılım formuna ulaşmak isteyen sinemaseverler www.kisadanhisse.org adresini ziyaret edebilecek.