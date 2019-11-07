Kısadan Hisse için film setine

Sinemanın gelişimini ve yeni yeteneklerin keşfedilmesini amaçlayan yarışmanın tanıtım toplantısı, Beyoğlu Akademi’de gerçekleştirildi. Festival Koordinatörü Aşkın Özcan, 5 yıl önce “Genç Öncüler Kısa Film Yarışması” adıyla yola çıktıklarını hatırlatarak, sanatın gücünden faydalanarak ülkenin sorunlarına dikkati çekmeyi hedeflediklerini söyledi. Özcan, ‘’Toplamda 35 bin TL ödül dağıtacağız. Bunun 25 bini genel kategoride yarışan filmlere, 10 bini ise lise kategorisine verilecek” dedi. Yarışmaya son başvuru tarihinin 15 Şubat 2020 olduğunu ifade eden Özcan, başvuruların online olarak “www.kisadanhisse.org” adresinden yapılacağını dile getirdi.