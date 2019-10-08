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Kısakürek’in eserleri Arapça’ya çevrilecek

Şair, mütefekkir ve dava adamı Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Aynadaki Yalan’ ile ‘O ve Ben’ eserleri, Darul Fikr Yayınevi tarafından Arapça olarak okurlarla buluşturulacak.

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İstanbul’da bu yıl 5.’si düzenlenen Uluslar arası Arapça Kitap Kitap Fuarı meyvalarını vermeye başladı. Yakın dönem Türkiye’sinin en mühim dava ve sanat insanlarından şair-mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek’in “Aynadaki Yalan” ile “O ve Ben” eserleri, Darul Fikr Yayınevi tarafından Arapça olarak yayınlanacak. 

49 KİTABA TELİF ANLAŞMASI

Türkçe eserleri Arapça’ya tercüme ederek okurların beğenisine sunan Akdem Telif Hakları ve Tercüme Ajansı Koordinatörü Şeyma Asker, Arapça Kitap Fuarı’nın açılışından bu yana 49 kitabın telif anlaşmasını gerçekleştirdiklerine işaret ederek, “Bu kitaplar önümüzdeki günlerde Türkçe’den Arapça’ya çevrilecek. Birçok yayınevi de bize Türkçe’den kitap çevirmek ve yayınlamak istediğini söyleyerek geldi. Onların da anlaşmasını takip edeceğiz. Bu sayıyı inşallah gün geçtikçe artıracağız” dedi.  Asker, fuarda en çok Osmanlı tarihi ile Türk edebiyatına yön vermiş isimlerin talep gördüğüne vurgu yaptı. 

ÇOCUK EDEBİYATINA İLGİ VAR

Türkçe’den Arapça’ya çevirilen çocuk kitaplarına da yoğun talep olduğuna dikkati çeken Şeyma Asker, Türk çocuk edebiyatının Orta Doğu’da her dönem ilgi gördüğünün altını çizdi.  

Çeviri eserler artacak

AKDEM Telif Hakları ve Tercüme Ajansı Koordinatörü Şeyma Asker, Arapça Kitap Fuarına başından beri katıldıklarını belriterek, bugüne kadar 49 kitap için telif anlaşması sağladıklarını dile getirdi. Asker, pek çok yayınevinden tercüme teklifleri aldıklarını dile getirerek, gelecekte bu sayısının artacağını söyledi.

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