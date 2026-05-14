Kitabın Serüveni Sergisi, Rami Çocuk ve Sanat Bienali'nde kapılarını açtı

Elinizde tuttuğunuz her kitabın, sayfalarında anlatılmayan bir öyküsü daha var. 1. Rami Çocuk ve Sanat Bienali'nin deneyim alanları ana sergisi Kitabın Serüveni, o öyküyü yaşanabilir kılmak için kapılarını açtı. Yazarın masasından editörün kırmızı kalemine, çizerin eskizlerinden matbaanın devinimine uzanan az bilinen hikâyeyi ziyaretçilerin bizzat yaşamasına imkân tanıyor

Sergi, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayelerinde, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle gerçekleştirilen törenle açıldı. Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı.

YAZARDAN OKURA: BEŞ DURAK, BİR SERÜVEN

Ziyaretçiler sergi boyunca pasif bir izleyici olarak değil, sürecin içinde bir rol üstlenerek ilerliyor. Yazarın Odası'nda duyusal deneyimlerden toplanan sözcükler ilk cümleye dönüşüyor; Editörün Masası'nda yaratıcı gerilim ve iş birliğiyle metin olgunlaşıyor; Sanat Atölyesi'nde kitabın görsel kimliği şekilleniyor ve bu alan aynı zamanda profesyonel çizerlerin buluşma noktasına dönüşüyor; Basımevi'nde renk, mürekkep ve kâğıdın bir araya gelişi farklı baskı teknikleriyle deneyimleniyor; Okurun Dünyası'nda ise tarihin ünlü okurları ve edebiyatın unutulmaz kurgu karakterleriyle birlikte okumanın anlam kurma eylemine dönüştüğü an yeniden yaşanıyor

USTURLAB'DAN YENİ BİR SERGİ

Usturlab, daha önce İstanbul Havalimanı'ndaki "Modern Bilimin Öncüleri" ve Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'ndeki "Uzaya Yolculuk" sergileriyle interaktif deneyim alanları tasarladı. "Kitabın Serüveni" ile bu kez yayımcılığın disiplinlerarası dünyasını doğrudan yaşanabilir bir alana dönüştürdü. Serginin konsept geliştirilmesinden mimari tasarımına, yazılımların ve özel düzeneklerin üretiminden kurulumuna kadar tüm süreç Usturlab tarafından hayata geçirildi.

Usturlab'ın kurucusu ve küratör Sümeyye Ceylan, sergi hakkında şunları söyledi: "Mürekkep kâğıda düşmeden önce yaşanan o serüveni görünür kılmak için bu projeye başladık. Kitabın Serüveni, çocukların da yetişkinlerin de sayfaların arkasındaki o uzun ve sessiz emeği ilk kez bizzat hissedecekleri bir alan. İnsanın bir şeyi gerçekten anlaması için onu yapması gerekiyor; bu sergide her istasyon tam da bu yüzden bir eyleme, bir üretime dönüşüyor. Burada toplanan her sözcük, kurulan her cümle, basılan her sayfa ziyaretçinin kendi izini taşıyor."