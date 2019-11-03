''Kitap başkenti olmaya talibiz''

Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen “38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı” açıldı. Bu yıl “Edebiyatımızda 50 Kuşağı” ana temasıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece’de düzenlenen fuarın açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan, yazarlar ve kitapseverler katıldı. Açılışta konuşan Bakan Ersoy “Okumak, bilgi ve hayal gücünün yuvası olan insan zihni için vazgeçilmez bir ihtiyaç, onu canlı ve sağlıklı tutmak için bir gerekliliktir. Kitaplar ise bu ihtiyaç ve gerekliliğin şifasıdır, çözümüdür” dedi. Fuara yerli ve yabancı 800’ün üzerinde yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katılmasının Türkiye’nin kültür, sanat ve edebiyat alanında katettiği mesafenin büyüklüğünü gösterdiğini vurgulayan Ersoy “Avusturya, İtalya, Kuzey Makedonya, İran, Meksika, Gürcistan, Ürdün ve Rusya’dan Bakanlığımızca davet edilen ve her biri ülkelerinin önde gelen yayınevlerinin üst düzey yöneticileri olan, 9 yabancı temsilci de bu fuara iştirak etmektedir” diye konuştu.

DOĞRU VE GÜZEL PROJE

Bakan Ersoy, UNESCO’nun 2022 yılı Kitap Başkenti projesinden de bahsederek şöyle konuştu: “Bakanlık olarak bu projeyi hem kültürel hem de turizm açısından doğru bir proje olarak görüyoruz. Hem maddi hem manevi hem de operasyonel olarak Bakanlığımızca her türlü desteği vermeye hazır ve istekli olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Elimizden gelen desteği sizlerle paylaşarak, inşallah el birliğiyle 2022 hedeflerinize ulaşmanız için gayret edeceğiz.” Bakan Mehmet Nuri Ersoy, 2018 yılında 67 bin 135 esere ISBN tahsis edildiği, derlenen eser sayısının da 70 bin 803 olduğunu hatırlattı. Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde hazırlanan kütüphanenin yakın zamanda resmi açılışının yapılacağını belirterek, Rami Kışlası’nın da kütüphane kompleksi olarak hizmete gireceğini söyledi.

HEDEF 1 MİLYON ZİYARETÇİ

Bakan Ersoy’la stantları gezen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’un UNESCO’nun 2022 yılı Kitap Başkenti adayı olması için ellerinden gelen desteği vereceklerini belirterek “Fuarda bir milyon ziyaretçi sayısını aşmayı murat ediyoruz” dedi.