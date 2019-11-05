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Kitap fuarı tüm hızıyla devam ediyor

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen '38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı' yurt içi ve yurt dışından pek çok değerli yazarı kitapseverlerle buluştu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Her yıl yarım milyon insanı ağırlayan TÜYAP Kitap Fuarı, Beylikdüzü’nde 10 Kasım 2019’a kadar kitapseverleri ağırlayacak. Kitapseverleri 9 gün boyunca ağırlayacak olan TÜYAP Kitap Fuarında panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinlikleriyle imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşacak.
 
“TÜRKİYE’NİN KİTAP OKUMA ORANI YÜZDE 42 ARTTI”
 
“38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı” kapsamında düzenlenen “Aslında Okuyoruz: Türkiye’nin Güncel Okuma Kültürü Araştırması” başlıklı panelde Türkiye'de kitap okuma oranının 11 yılda yüzde 30’dan yüzde 42’ye yükseldiği açıklandı.

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