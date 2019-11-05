Kitap fuarı tüm hızıyla devam ediyor TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen '38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı' yurt içi ve yurt dışından pek çok değerli yazarı kitapseverlerle buluştu.