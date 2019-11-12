Kitap Fuarı’na 605 bin ziyaretçi

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğinde düzenlenen 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve 29. İstanbul Sanat Fuarı´na toplam 605 bin kitapsever ve sanatsever katıldı. Açıklanan rakamlara göre, fuara okullarıyla birlikte gelen öğrenci sayısı da geçtiğimiz yıla oranla yüzde 20 artış göstererek 221 bin 293´e ulaştı. Büyükçekmece’deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ve hafta içi İstanbul ve çevre illerden gelen okul ziyaretleriyle yoğunluğun yaşandığı fuarın son gününde de ziyaretçiler, fuar koridorlarında zaman zaman kalabalık nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

Fuarda yurt içi ve yurt dışından 800’ün üzerinde yayınevi ile sivil toplum kuruluşu ağırlanırken, gerçekleştirilen panel, söyleşi, imza günü, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan etkinliklerde yüzlerce yazar okurlarıyla bir araya geldi.