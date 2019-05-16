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Kitap ve Kültür Fuarı okuyucularla buluştu

İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinin ardından Sultanahmet Meydanı’nda gerçekleştirilmesine izin verilen ‘38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı’ dün büyük bir coşkuyla açıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) destekleriyle Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 15-31 Mayıs tarihleri arasında organize edilen “38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı” dün açıldı. Sultanahmet Meydanı’nda gerçekleştirilen fuar için açılış töreni düzenlendi. 

YÜZDE 40 İNDİRİMLİ

Açılışa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürü Coşkun Yılmaz, İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Kemal Kaptaner, yazarlar ve kitapseverler katıldı.37 yıldır aralıksız olarak düzenlenen “Dini Yayınlar Fuarı” geçen sene olduğu gibi bu sene de Sultanahmet’te gerçekleştirildi. 2 bin metrekarelik kapalı fuar alanında 140 stant yer aldı. Fuara, 105 seçkin yayınevi katıldı. İBB iştiraki Kültür A.Ş. de yüzde 40’a varan indirimlerle kitaplarını satışa sundu. 

YAZARLARLA İMZA GÜNÜ

Çok sayıda yazarın imza günü etkinliklerinin olacağı fuar 11.00 ile 24.00 arasında hizmet verecek. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş “İslam medeniyeti bilgi ve kitap medeniyetidir. Okumayı, anlamayı, aklını kullanmayı, bilgiye sahip olmayı emreden ve tavsiye eden birçok ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin varlığını hepimiz biliyoruz. Bir milletin gelişmişlik seviyesi kütüphaneleriyle, kitaba verdiği değer ile ölçülür. Unutulmamalıdır ki; bilgi üretmeyenler, üretilen bilginin takipçisi hatta mahkumu olmaya mecburdur. ‘Zira bizim inancımız ve medeniyetimizde bilgi terbiyedir, sorumluluktur, sabırdır, iyilik için çalışmaktır. Onun için dünyamızda, medeniyetimizde ilim ve alimin yeri hep öndedir’’ diye konuştu.

31 MAYIS’A KADAR AÇIK

31 Mayıs’a kadar  Sultanahmet Meydanı’nda açık kalacak 38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, 105 seçkin yayınevi ile saat 11.00-24.00 saatleri arasında hizmet verecek. 

YENİ ADRES ÇAMLICA CAMİSİ

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen 38.Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, Sultanahmet’ten sonra Büyük Çamlıca Camisi avlusunda da kitapseverlerle buluştu. Etkinliğin bu yıl İstanbul’daki ikinci konumu Büyük Çamlıca Camisi oldu. Buradaki açılışa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tataristan Başmüftüsü Kamil Samigullin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı. Çamlıca Camisi’ndeki fuarda toplam 90 yayınevi yer aldı. Açılışın ardından davetliler, tek tek stantları gezdi. 

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