Kitap ve Kültür Fuarı okuyucularla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) destekleriyle Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 15-31 Mayıs tarihleri arasında organize edilen “38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı” dün açıldı. Sultanahmet Meydanı’nda gerçekleştirilen fuar için açılış töreni düzenlendi.

YÜZDE 40 İNDİRİMLİ

Açılışa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürü Coşkun Yılmaz, İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Kemal Kaptaner, yazarlar ve kitapseverler katıldı.37 yıldır aralıksız olarak düzenlenen “Dini Yayınlar Fuarı” geçen sene olduğu gibi bu sene de Sultanahmet’te gerçekleştirildi. 2 bin metrekarelik kapalı fuar alanında 140 stant yer aldı. Fuara, 105 seçkin yayınevi katıldı. İBB iştiraki Kültür A.Ş. de yüzde 40’a varan indirimlerle kitaplarını satışa sundu.

YAZARLARLA İMZA GÜNÜ

Çok sayıda yazarın imza günü etkinliklerinin olacağı fuar 11.00 ile 24.00 arasında hizmet verecek. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş “İslam medeniyeti bilgi ve kitap medeniyetidir. Okumayı, anlamayı, aklını kullanmayı, bilgiye sahip olmayı emreden ve tavsiye eden birçok ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin varlığını hepimiz biliyoruz. Bir milletin gelişmişlik seviyesi kütüphaneleriyle, kitaba verdiği değer ile ölçülür. Unutulmamalıdır ki; bilgi üretmeyenler, üretilen bilginin takipçisi hatta mahkumu olmaya mecburdur. ‘Zira bizim inancımız ve medeniyetimizde bilgi terbiyedir, sorumluluktur, sabırdır, iyilik için çalışmaktır. Onun için dünyamızda, medeniyetimizde ilim ve alimin yeri hep öndedir’’ diye konuştu.