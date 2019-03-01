Kitaplar arasında zaman yolculuğu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından ortaklaşa düzenlenen Uluslar arası İstanbul 4. Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları (İstanbul Fellowship), Türkiye dahil 72 ülkeden 286 yayımcıyı buluşturdu. Program, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Basın Yayın Birliği (BasYayBir) ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen, Star’ın medya sponsoru olduğu Uluslararası Avrasya Kitap Festivali kapsamında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yayımcılık sektörüne uluslararası iş birliği imkanları sundu. Programın davetlisi olarak İstanbul’a gelen ABD merkezli haftalık haber dergisi Publishers Weekly’nin editörü Edward Nowatka, İstanbul Fellowship’in yayımcılar için harika bir fırsat olduğunu söyledi.

BİZİM İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Nowatka, program kapsamında profesyonellerin yüz yüze konuşma şansı elde ettiğini belirterek “Ben Amerikalıyım ve burada eşit şartlarda birçok yayımcıyla bir araya geliyorum. Amerika’nın küresel alanda iş kaynağı çok daha büyük olduğu için insanlar iletişime geçerken endişeleri oluyor ama burada küçük bir yayımcı da olsanız, büyük yayımcılarla, belki normal şartlarda görüşme imkanı bulamayacağınız yayımcılarla iletişime geçme ve güzel etkileşimlerde bulunma şansına sahipsiniz” diye konuştu. Edward Nowatka, bir kitapta her zaman öğrenecek yeni bir şeyler olduğunu vurgulayarak, “Zamanda geri gitmek de mümkün, kitaplarla yapabilirsiniz bunu.Uçaklarla mümkün olmayan zaman yolculuğunu kitaplarla yapabilirsiniz.” dedi.

İSTANBUL’U SEVMEMEK MÜMKÜN DEĞİL

Türkiye’ye daha önce birkaç defa geldiğini söyleyen editör, İstanbul’a olan sevgisini şu sözlerle aktardı: “İstanbul’u çok seviyorum. Zaten İstanbul’u sevmemek mümkün değil. Olağanüstü bir enerjisi var. Tarihi yaşattığını ve aynı zamanda oldukça modern olabildiğini görebilirsiniz bu şehrin. Ayrıca birçok kültürün bir arada bulunduğu bir şehir. Bu büyüleyici bir şey. Bütün bu anlattıklarımı insanları için de söyleyebiliriz.”