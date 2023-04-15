İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2023 Cumartesi / 25 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3574
  • EURO
    21,3054
  • ALTIN
    1247.12
  • BIST100
    5092.88
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Kültür Sanat

Kız Kulesi'nde sona yaklaşıldı

Kız Kulesi'nde sona yaklaşıldı, dron ile havadan görüntülendi. Kız Kulesi'nin Mayıs ayında açılması planlanıyor.

IHA15 Nisan 2023 Cumartesi 18:19 - Güncelleme:
Kız Kulesi'nde sona yaklaşıldı
ABONE OL

2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmaları başlatılan Kız Kulesi'nde sona yaklaşıldı. Kulenin son hali dron ile görüntülendi. Kız Kulesi'nin Mayıs ayında açılması planlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde etrafındaki iskelenin kaldırılması sonucu tamamen ortaya çıkan Kız Kulesi'nin birçok yerinde ve etrafındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı. İstanbul'un önemli simgelerinden olan tarihi yapının büründüğü yeni hali görenlerin dikkatini çekiyor. Çevre düzenlemeleri devam eden Kız Kulesi'nin Mayıs ayında açılması bekleniyor. Kız Kulesi'nin son hali dron ile havadan görüntülendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.