Kızgın Game of Thrones seyircisi kampanya başlattı

Game of Thrones'un final sezonunun baştan çekilmesi için internet üzerinden imza kampanyası başlatıldı.

Fenomen dizi Game of Thrones’un final sezonunda hayal kırıklığına uğrayan izleyiciler çereyi online imza kapmanyası başlatmakta buldu.

Yakın zamanda internet üzerinden başlayan bu imza kampanyasına büyük bir ilgi var. Change.org’da başlatılan kampanyada yaklaşık 250 bin kişi imza atmış durumda.