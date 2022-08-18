KKTC'de ''Gol Atan Cepheye'' belgeselinin galası yapıldı

Başkent Lefkoşa'daki Yakın Doğu Üniversitesinde düzenlenen galaya, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'den Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, belgeselin yönetmeni Erdal Hoş ile diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, 30 yıl önce Türkiye'deki özel bir kanalda görev yaptığı günlerde "Geçmişin İzleri" adında benzer bir film yaptığını anımsatarak "Gol Atan Cepheye" belgeselinin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Tatar, "Bu belgeseli TİKA aracılığıyla hazırlayanlara ve yönetmene teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türkü'nün mücadelesinde futbol kulüplerinin önemini bir kez daha paylaşmanın mutluluğu içerisinde olacağız." dedi.

Hüseyin Mevlüt (Hoca), Erol Kazım (Andaç), (Mustafa) Defteralı, Mete Adanır ve diğer nice efsanelerin unutulmaması gerektiğini söyleyen Tatar, dün futbola ömürlerini veren bu kişilerin bugün gençliğin ileriye güvenle bakmasını sağladıklarını kaydetti.

Tatar, hayatta olan futbolculara sağlık, vefat edenlere de rahmet dilerken isimlerinin içinde "Türk" kelimesi geçtiği için Kıbrıs Türk kulüplerinin futboldan dışlandığını ve ardından Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun kurulduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı Tatar, "Gençliğimize bir gelecek hazırlayabilmek, bu topraklardaki varlığımızı sürdürebilmek için popüler spor olan futbolda da Kıbrıs Türk halkı mücadelesini devam ettirdi." dedi.

Kıbrıs Türkü'nün tüm bu olumsuzluklara ve haksız engellemelere rağmen yılmayacağını, birlik olacağını ve en nihayetinde bazı açılımlarla Kıbrıs Türk gençlerinin dünyaya açılacağını söyleyen Tatar, yok olmanın eşiğinden dönen Kıbrıs Türk halkının bugün bir devlete cumhuriyete sahip olduğunu hatırlattı.

- "Kıbrıs Türkünün yanında olmak aynı zamanda dünü doğru bilmeyi gerektirir"

Bakan Ersoy ise Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinde futbol ve kulüplerini konu alan belgeselin, Kıbrıs davasının yeni kuşaklara anlatılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Gol Atan Cepheye adlı belgeselin hazırlanmasını sağlayan TİKA'yı ve emeği geçen herkesi kutlayan Ersoy, şunları söyledi:

"Bugün Kıbrıs Türkü'nün yanında olmak aynı zamanda dünü doğru bilmeyi gerektirir. Dün yaşananları unutmamak, eksiksiz bir şekilde günümüze taşımak, Kıbrıs davasına dair güçlü bir hafızaya sahip olmak bugünümüz ve geleceğimiz açısından önemlidir. Kıbrıs Türkü geçmişte büyük zorluklarla karşılaştı. İnsan onurunun ayaklar altına alındığı baskılara, terör saldırılarına maruz kaldı. Evleri kundaklandı. Gerektiğinde vatanı için canını verdi ama özgürlüğünden ve bağımsız duruşundan asla taviz vermedi."

Ersoy, dünle bugün, bugünle gelecek arasındaki bağların güçlü bir şekilde sürdürülmesi adına bu büyük dava için katkı sağlayanların hikayesini her zaman diri tutacaklarına işaret ederek "Dik duruşlarıyla, azimli ve kararlı mücadeleleriyle zor zamanda topluma cesaret aşılayan öncü isimleri Kıbrıs'ta, Türkiye'de ve dünyanın çeşitli coğrafyalarında anlatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Belgesel kapsamında dönemin efsanevi olmuş birçok futbolcusuyla görüşüldüğüne değinen Ersoy, bu süreçte görüşülen isimlerden Ahmet Sakallı ve Mazlum Mercan'ı da yakın zaman içinde kaybettiklerini söyleyerek kendilerine rahmet, yakınlarına da sabırlar diledi.

Ersoy, KKTC'deki Küçük Kaymaklı, Çetinkaya Spor, Mağusa Türk Gücü, Lefke gibi kulüplerden, dönem hakkında bilgi sahibi olan kişilerin tanıklığından faydalanıldığını vurgulayarak, Gol Atan Cepheye belgeselinin uluslararası alanda da gösterilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Yönetmen Hoş ise belgeselin yapılma sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek "Biz bir şey yapmadık, sadece sizin hikayelerinizi ekrana taşıdık." dedi.

Belgeselde, Kıbrıs Türk futboluna ve mücadele yıllarına damgasını vurmuş sembol isimlerin 1955-1974 yıllarında yaşadıkları ve zorlu yılların hikayeleri yer aldı.

Belgeselin gösteriminin ardından, protokol, davetliler ve filme katkı yapanlar anı fotoğrafı çektirdi.