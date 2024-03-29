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Kültür Sanat

KKTC'de yapılan 'Bizden İçeri Kıbrıs' belgeselinin gösterimine çok sayıda davetli katıldı

Lefkoşa'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından hazırlanan 'Bizden İçeri Kıbrıs' belgeselinin gösterimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapıldı.

AA29 Mart 2024 Cuma 00:36 - Güncelleme:
KKTC'de yapılan 'Bizden İçeri Kıbrıs' belgeselinin gösterimine çok sayıda davetli katıldı
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Başkent Lefkoşa'da bir otelde düzenlenen gösterim ve iftar programına, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Kıbrıs Türklerinin tarih, kültür, yaşam ve sosyolojilerini anlatmak amacıyla hazırlanan "Bizden İçeri Kıbrıs" belgeselinin gösterimi, iftar öncesinde yapıldı.

Gösterimin ardından konuşma yapan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çalışmalarından dolayı YEE Lefkoşa Ofisini överek Koordinatör Abdullah Aktaş'a teşekkür etti.

Kıbrıs'ta federasyon temelli bir çözümün Türk varlığını yok etmeyi hedeflediğini söyleyen Tatar, Türkiye'nin Ada'dan dışlanmasını isteyen hiçbir yaklaşıma müsaade etmeyeceklerini dile getirdi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu da Kıbrıs Türklerinin her zaman büyük Türk milletinin bir parçası olduğunun altını çizdi. Feyzioğlu, Kıbrıs Türklerinin Ada'da kültürel değerleri uzun süre muhafaza etmeyi başarmış asil bir topluluk olduğunu vurguladı.

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