18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9467
  • 6,6384
  • 246.262
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Kocaeli'de ağaçlar kitap açtı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 11. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde, kent merkezi ile Gebze Teknik Üniversitesinde ağaçlara asılan 3 bin kitap, vatandaşlar tarafından toplandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 11'incisi düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde, ağaçlara asılan 3 bin kitap vatandaşlar tarafından toplandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde yarın kapılarını ziyaretçilerine açacak fuar öncesinde vatandaşların dikkatini çekmek için İzmit ilçesi Hürriyet ve Cumhuriyet caddeleri arasında bulunan yürüyüş yolundaki asırlık çınar ağaçları ile Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) kampüsündeki ağaçlaraTürk ve dünya klasiklerinden oluşan kitaplar astı.

Ağaçların çevresinde bekleyen öğrenciler ve işe giden vatandaşlar, buradaki ağaçlardan 3 bin kitabı kısa sürede topladı.

Bazı vatandaşlar, ellerindeki sopalarla yüksekte olan kitapları almaya çalışırken, bazıları birbirlerinden destek alarak ve ağaçlara tırmanarak kitapları elde etmeye çalıştı.

Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 11'ncisi düzenlenen fuarın yarın kapılarını herkese açacağını belirterek, bugün de geleneksel olan etkinliğin gerçekleştirildiğini söyledi.

Kocaeli'nin düzenlediği etkinlikle marka olduğunu dile getiren Büyükakın, "Kitap aslında geleceğimize yapılacak en büyük yatırım. Kitap fuarı bu yıl 490 kadar yayıneviyle birlikte açılacak, 90 kadar STK katılacak. Bu çerçevede 800'ü aşan etkinlik yapılacak. Bu kapsamda yapılacak etkinliklerle Kocaeli emin adımlarla geleceğe güçlü bir şekilde yürüyecek." ifadelerini kullandı.

İlkokul ikinci sınıf öğrencisi Umut Aras Akalın da çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Kitaplar bizim geleceğimiz, bu yüzden alabildiğim kadar kitap almak istiyorum." dedi.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) birinci sınıf öğrencisi Kübra Güner ise kitap okuma sevgisinin insanlara aşılanması gerektiğini düşündüğünü ifade ederek, bu nedenle kitap fuarının çok önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerin insanlarda heyecan uyandırdığını dile getiren Güner, ilgi uyandırması açısından kendisinin de etkinliği desteklediğini kaydetti.

Orhan Gencebay´ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Polatlı'da bir askerimiz şehit oldu

Polatlı'da bir askerimiz şehit oldu

Sri Lanka'da silah sesleri

Sri Lanka'da silah sesleri

Trump'tan OPEC'e 'fiyatları düşürün' çağrısı

Trump'tan OPEC'e 'fiyatları düşürün' çağrısı

Hukuk Politikaları Kurulu, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

Hukuk Politikaları Kurulu, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

Buket Aydın'ın görevine son verildi

Buket Aydın'ın görevine son verildi

'Ankesör' soruşturmasında 10 tutuklama

'Ankesör' soruşturmasında 10 tutuklama

Orhan Gencebay'ın oğlunu bıçaklayan taksi şoförü için karar

Orhan Gencebay'ın oğlunu bıçaklayan taksi şoförü için karar

'Çin ve Türkiye ilişkileri güçlenerek devam edecek'

'Çin ve Türkiye ilişkileri güçlenerek devam edecek'
 

POPÜLER HABERLER

Havalimanında tepki çeken görüntü! Görevliye hakaretler yağdırdı

Havalimanında tepki çeken görüntü! Görevliye hakaretler yağdırdı

Bir zamanlar eğlencenin durağıydı, şimdi ise...

Bir zamanlar eğlencenin durağıydı, şimdi ise...

Avrupalı askeri 'Türk miğferi' koruyor

Avrupalı askeri 'Türk miğferi' koruyor

'Disneyland'ın 1955 yılındaki açılış günü fotoğrafları

'Disneyland'ın 1955 yılındaki açılış günü fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA