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Kültür Sanat

Kolezyum'da açılan ''Göbeklitepe'' sergisine yoğun ilgi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Roma'nın simge yapısı Kolezyum'da 24 Ekim'de açılan 'Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekanın Gizemi' sergisini 1,2 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

AA14 Aralık 2024 Cumartesi 10:43 - Güncelleme:
Kolezyum'da açılan ''Göbeklitepe'' sergisine yoğun ilgi
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Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe, dünyanın en ikonik yapılarından biri olan Kolezyum'da ziyaretçileri ağırlıyor. Roma'nın simge yapısı Kolezyum'da açılan 'Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekanın Gizemi' sergimiz ilk gününden itibaren büyük ilgi görüyor. Sergimizi 24 Ekim'den bugüne kadar 1 milyon 242 binden fazla kişi ziyaret etti. Türkiye'nin eşsiz kültürel mirasını dünyanın kalbinde tanıtmaktan büyük gurur duyuyoruz. Sergimiz, İtalya'nın başkentinde mart ayına kadar ziyaretçilere açık olacak."

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