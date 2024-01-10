''Kolpaçino 4 4'lük'' filminin galası yapıldı

Yönetmen koltuğunda Kamil Çetin'in oturduğu komedi filminin galası, Haliç Kongre Merkezinde sinema ve sanat dünyasından geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Gösterim öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan filmin ekibinden oyuncu Mehmet Ali Erbil, kadronun Şafak Sezer'in hatırına bir araya geldiğini belirterek, "Böyle bir kadroyu parayla bir araya getirmek mümkün değil. Bu biraz da dost işi oldu." dedi.

Filmin kumar sahnelerinde İbrahim Tatlıses, Serdar Ortaç ve Cengiz Kurtoğlu'nu kumardan kurtarmaya çalışan psikolog rolünde oynadığını dile getiren Erbil, "Çok değişik bir film oldu. Zaten sinemaseverlerin beklediği bir film Kolpaçino serisi. Yaklaşık 7 yıl aradan sonra dördüncüsü gerçekleşiyor. Önemli olan bundan sonra seyircilerin vereceği karar." değerlendirmesinde bulundu.

- "ÇOK GÜZEL BİR KADRO VAR"



Oyuncu Serkan Şengül, "Çok güzel bir kadro var. Emeği geçen herkese, başta yapımcımız olmak üzere sonsuz teşekkürler ediyoruz. Kolpaçino bir akımdır, o devam edecek." ifadesini kullandı.

Şafak Sezer de film yapmanın zorluklarına değinerek, "Sinemalara seyirci getirmek bile çok zor, umarım bahtı güzel olur, seyircisi bol olur. Bol kahkahalı, güzel gişeli bir film olur." şeklinde konuştu.

İbrahim Tatlıses'in rol almasının büyük bir sürpriz olduğuna işaret eden Sezer, "Büyük isimlerimizin bizim yanımızda olup da destek vermesine çok çok teşekkür ederiz, ayaklarına sağlık. Tabii yapımcımız Polat Bey'in büyük imkanları doğrultusunda gerçekleşti, çok da güzel oldular yani." görüşünü paylaştı.

- "BU KADROYLA ZATEN KOMİK OLMAMASINA İMKAN YOK"



Yönetmen Kamil Çetin, "Bu kadroyla zaten komik olmamasına imkan yok. Biz arada yemek yiyerek, eğlenerek film çektik. Büyük değişiklikler var filmde. Yeni kadroyla ve ciddi bir şekilde hesaplaşma var filmde. Herkesin kafasındaki soruların cevabını bulabileceği bir seri oldu bu film." diye konuştu.

İlk filmi 2009 yılında çekilen Kolpaçino serisinin 7 yıl aradan sonra çekilen dördüncü filmi, Özgür'ün önceki hikayelerde kendisini aldatan kişilerle hesaplaşmasını konu alıyor.

Senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı, yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, Poll Films etiketli Kolpaçino 4'te, ilk üç filmde rol alan Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül, başrolü Şafak Sezer ile paylaşıyor.