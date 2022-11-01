“Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali” kapsamında “Türk Dünyası Sinema Okulu” etkinliği düzenleniyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katkılarıyla 1-5 Kasım tarihleri arasında "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa"da düzenlenecek Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nde "Türk Dünyası Sinema Okulu" etkinliği sinemaseverlerle bir araya geliyor. TÜRSAK Vakfı'nın gerçekleştirdiği "Türk Dünyası Sinema Okulu", 24 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında Türk dünyası ülkelerinden 10 genç sinemacıyı, çekecekleri belgesel film için Türkiye'de buluşturuyor.

"Türk Dünyası Sinema Okulu" Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tataristan olmak üzere 5 farklı ülkenin genç yeteneklerini ağırlıyor. Etkinlik dahilinde Türkiye'deki sinemacılarla buluşacak olan 10 katılımcı, akademisyen Hakan Aytekin danışmanlığında birer dakikalık belgesel filmler çekerken; bu filmler daha sonra 10 dakikalık bir belgesel filme dönüştürülecek. Oluşturulan belgesel filmin gösterimi ise 4 Kasım tarihinde Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nde seyirciyle buluşacak.

Sinema sektörüne sunulacak katkının yanı sıra kültürel alışverişin güçlenmesini hedefleyen "Türk Dünyası Sinema Okulu"nda gençler, bugüne kadar stüdyo ziyaretlerinde bulunup, Teşkilat dizi setinde ekiple bir araya geldi. Gerekli eğitimlerin ardından belgesel çekimlerine başlayan genç sinemacılar, 1 Kasım tarihinde görüntü yönetmeni Hakan Yonat ve yönetmen Semir Aslanyürek'in katılım sağlayacağı söyleşiler ile sinema hakkında bilgi almaya devam edecekler.

Türk milletinin özünü oluşturan insanî ve kültürel değerleri asırlar sonrasına dahi aktaran ozan Bilge Korkut Ata'ya atfedilen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ile Türk dünyası sinemasının kültürel ve düşünsel altyapısının sinema profesyonellerinin yanı sıra genç kuşakların ilgisine sunulması, Türk dünyasının kültürel kodlarını taşıyan sinema eserlerinin izleyici ile buluşmasına öncülük edilmesi, kültürel ve sanatsal işbirliği olanaklarının arttırılması ve sinema sanatı vasıtasıyla müşterek tarihi, kültürel ve toplumsal değerlerin güçlenmesine ve zenginleşmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.