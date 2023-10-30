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Kültür Sanat

Koruma altındaki çocuklara yönelik resim yarışması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma ve bakım altındaki çocuklara yönelik, Cumhuriyetin 100. yılına özel 'Türkiye Yüzyılı Resim Yarışması' ve 'Türkiye'nin İkinci Yüzyılı'nda Geleceğe Mektup Etkinliği' düzenlenecek. 18 yaş altı ve halihazırda sosyal hizmet modellerinden yararlanan tüm çocuklar katılım sağlayabilecek.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 16:13 - Güncelleme:
Koruma altındaki çocuklara yönelik resim yarışması
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin 100. yılına özel gerçekleştirilecek Türkiye Yüzyılı Resim Yarışması ve Türkiye'nin İkinci Yüzyılında Geleceğe Mektup etkinliğine, 18 yaş altı ve halihazırda sosyal hizmet modellerinden yararlanan tüm çocuklar katılım sağlayabilecek.

Türkiye Yüzyılı Resim Yarışması'nda çocuk ve çocuk hakları konusunda yapılan resimler yarışacak. Türkiye'nin İkinci Yüzyılı'nda Geleceğe Mektup Etkinliği kapsamında, çocukların geleceğe yönelik beklentileri ve hayallerini anlattıkları mektuplarını göndermeleri bekleniyor.

Türkiye Yüzyılı Resim Yarışması ile çocukların yaratıcı ve dinamik fikirlerini sanat ile dışa vurmasına zemin hazırlayarak, sanatın bir ifade biçimi olarak kullanılmasına olanak sağlanması amaçlanıyor.

RESİM YARIŞMASI VE MEKTUP ETKİNLİĞİNİN BAŞVURULARI 3 KASIM'DA SONA ERECEK

Yarışmaya Türkiye sınırları içerisinde yaşayan, bakım ve koruma altındaki, mevcut durumda sosyal hizmet modellerinden halen yararlanmakta olan 18 yaş altı tüm çocuklar 3 Kasım'a kadar başvuru yapabilecek.

Resim yarışmasına katılarak dereceye giren çocuklardan birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye tablet, üçüncüye bluetooth kulaklık hediye edilecek.

Yarışmanın sonuçlarına "https://www.aile.gov.tr/chgm" adresinden ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

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