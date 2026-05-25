Kubur sanatı Rami Kütüphanesi'nde yeniden hayat buldu

Eyüp İmam Hatip Lisesi mezunu sanatçı Betül Pakdamar eşliğinde düzenlenen atölyede, geçmişte ferman ve kamış kalem gibi çeşitli kıymetli eser ve malzemelerin saklanmasında kullanılan silindir kutuların yapımı uygulamalı olarak ele alındı. Katılımcılar hem kubur sanatının tarihî ve estetik yönünü öğrendi hem de kendi eserlerini üretme deneyimi yaşadı.

Sanatın, estetiğin ve geleneğin buluştuğu programda; el emeği, sabır ve incelik gerektiren geleneksel sanatların kültürel miras açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

ESÖNDER Hanım Komisyonu Başkanı Zeynep Günaslan, gençlerin ve mezunların kültürel mirasla bağ kurmasını amaçlayan sanat ve eğitim faaliyetlerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ifade etti.

