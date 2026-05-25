İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2026 Pazartesi / 9 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7259
  • EURO
    53,5146
  • ALTIN
    6713.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Kültür Sanat

Kubur sanatı Rami Kütüphanesi'nde yeniden hayat buldu

Eyüpsultan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği (ESÖNDER) Akademi tarafından düzenlenen “Kubur Atölyesi”, Rami Kütüphanesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Geleneksel sanatların yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar, kubur sanatını uygulamalı olarak tanıma fırsatı buldu.

HABER MERKEZİ25 Mayıs 2026 Pazartesi 20:03 - Güncelleme:
Kubur sanatı Rami Kütüphanesi'nde yeniden hayat buldu
ABONE OL

Eyüp İmam Hatip Lisesi mezunu sanatçı Betül Pakdamar eşliğinde düzenlenen atölyede, geçmişte ferman ve kamış kalem gibi çeşitli kıymetli eser ve malzemelerin saklanmasında kullanılan silindir kutuların yapımı uygulamalı olarak ele alındı. Katılımcılar hem kubur sanatının tarihî ve estetik yönünü öğrendi hem de kendi eserlerini üretme deneyimi yaşadı.

Sanatın, estetiğin ve geleneğin buluştuğu programda; el emeği, sabır ve incelik gerektiren geleneksel sanatların kültürel miras açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

ESÖNDER Hanım Komisyonu Başkanı Zeynep Günaslan, gençlerin ve mezunların kültürel mirasla bağ kurmasını amaçlayan sanat ve eğitim faaliyetlerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ifade etti.

Etkinlikle ilgili fotoğraf ve videoları aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

  • kubur
  • sanat
  • rami

ÖNERİLEN VİDEO

Tırın araçları biçtiği dehşet anları saniye saniye kamerada: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.