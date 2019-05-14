Küçük müzisyenler İtalya’dan ödülle döndü

İtalya’nın Barletta kentinde düzenlenen Uluslararası Apulia Metropolitan Müzik Yarışması’na katılan farklı ülkelerden çok sayıda öğrenci pop, caz, vokal, keman ve piyano alanlarında yarıştı.

Piyano eğitimlerine Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Payam Gül Susanni ile devam eden Nisan Öksüz, Rüya Aydın ve İrfan Karakılıç kendi yaş gruplarında birincilik elde ettiler. 9-11 yaş grubunda yarışan Nisan Öksüz, geçen yıl da İtalya’da düzenlenen Dinu Lipatti Gençler Uluslararası Müzik Yarışması’nda birincilik ödülünü kazanmıştı.