4 Mart 2026 Çarşamba
Kültür Sanat

''Külliye'de Ramazan'' etkinlikleri: ''Akıllı Tavşan Momo Müzikali'' sahnelendi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri kapsamında 'Akıllı Tavşan Momo Müzikali' çocuklarla buluştu.

AA4 Mart 2026 Çarşamba 16:51
''Külliye'de Ramazan'' etkinlikleri: ''Akıllı Tavşan Momo Müzikali'' sahnelendi
Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen müzikal gösteri, çocuklar ve aileleri tarafından ilgiyle izlendi.

Sevilen karakter Momo'nun maceralarının sahneye taşındığı müzikalde çocuklar, şarkılar ve danslarla desteklenen gösteriye eşlik etti.

Müzikalde çocuklara, dostluk, yardımlaşma ve doğa sevgisinin önemi anlatıldı.

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında düzenlenen çocuklara yönelik tiyatro gösterileri, atölyeler ve çeşitli kültür sanat etkinlikleri ramazan boyunca ziyaretçilerle buluşmaya devam edecek.

  • Ramazan etkinlikleri
  • Akıllı Tavşan Momo
  • Çocuk etkinliği

