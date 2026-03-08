''Külliye'de Ramazan'' etkinlikleri kapsamında ''Senfonik İlahiler Konseri'' düzenlendi

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi Cemi'i Can Deliorman yönetiminde gerçekleştirilen konserin solistliğini sanatçılar Burak Kut, Ceren Aydın ve Burak Bilgili üstlendi.

Konserde, "Dinle sözümü", "Uyan ey gözlerim", "Nice bir uyursun", "Gül yüzünü rüyamızda görelim", "Salat-ı ümmiye ve tekbir", "Sordum sarı çiçeğe", "Ya Rabb'i aşkını ver bana" ve "Aşkın aldı benden beni" gibi ilahiler dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Soprano, tenor ve bas solistlerin yanı sıra çok sesli koro ve senfonik orkestranın ney, ud, tambur, kanun ve kudüm gibi geleneksel çalgılarla bir araya geldiği "İlahiler Senfonisi", bir uvertür ve 10 ilahiden oluşuyor.