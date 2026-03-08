İSTANBUL 11°C / 6°C
8 Mart 2026 Pazar / 20 Ramazan 1447
  • ''Külliye'de Ramazan'' etkinlikleri kapsamında ''Senfonik İlahiler Konseri'' düzenlendi
Kültür Sanat

''Külliye'de Ramazan'' etkinlikleri kapsamında ''Senfonik İlahiler Konseri'' düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Çoksesli Korosu'nun 'Senfonik İlahiler Konseri' Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri kapsamında sanatseverlerle buluştu.

8 Mart 2026 Pazar 16:26
''Külliye'de Ramazan'' etkinlikleri kapsamında ''Senfonik İlahiler Konseri'' düzenlendi
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi Cemi'i Can Deliorman yönetiminde gerçekleştirilen konserin solistliğini sanatçılar Burak Kut, Ceren Aydın ve Burak Bilgili üstlendi.

Konserde, "Dinle sözümü", "Uyan ey gözlerim", "Nice bir uyursun", "Gül yüzünü rüyamızda görelim", "Salat-ı ümmiye ve tekbir", "Sordum sarı çiçeğe", "Ya Rabb'i aşkını ver bana" ve "Aşkın aldı benden beni" gibi ilahiler dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Soprano, tenor ve bas solistlerin yanı sıra çok sesli koro ve senfonik orkestranın ney, ud, tambur, kanun ve kudüm gibi geleneksel çalgılarla bir araya geldiği "İlahiler Senfonisi", bir uvertür ve 10 ilahiden oluşuyor.

  • Senfonik İlahiler
  • Ramazan etkinliği
  • külliye

