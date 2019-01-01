Kültür sanatta 2018 böyle geçti

Geçen yıl, Devlet Tiyatroları (DT) ile Devlet Opera ve Balesi (DOB) yönetimlerinde 3 Ocak’ta yapılan görev değişimlerine ilişkin gelişmelerle başladı.Bu kapsamda DT Genel Müdürlüğüne Mustafa Kurt, DOB Genel Müdürlüğüne de ünlü tenor Murat Karahan getirildi.

YENİ YAPILANMA

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yeni sistemin ilk Kültür ve Turizm Bakanı olarak turizmci, iş adamı Mehmet Nuri Ersoy yer aldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, TİKA, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandı.

2018 yılında arkeolojide Türkiye’nin ajandası haylı yüklüydü. Haziran ayında medyada yer alan haberlerde Türkiye’de yurtdışından gelen ekiplerin yürüttüğü arkeolojik kazılar için en az yüzde 51 Türk çalışan şartı getirildi. Karar, arkeoloji alanında daha fazla Türk bilim insanı yetişmesi için alındı.

2018 yılında Türkiye’de yapılan en dikkat çekici arkeolojik keşifler ise şöyle sıralandı:

İstanbul’un Beykoz ilçesinde yapılan yüzey araştırmasında, Paleolitik döneme ait taşınabilir kaya sanatı örneği bulundu.

İstanbul Haydarpaşa’da yürütülen kazılarda, Khalkedon kentinin izleri bulundu.

İstanbul’un Beşiktaş semtinde yürütülen metro kazılarında ortaya çıkarılan bir mezarın içinde, stilize insan formunda iki adet 5.500 yıllık figürin bulundu.

Antalya’nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti’nde, 9 veya 10. yüzyıla ait Viking kılıcı bulundu.