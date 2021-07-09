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Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz Mersin'deki tarihi ve turistik alanlarda inceleme yaptı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Mersin'deki tarihi ve turistik alanlarda inceleme yaptı. Yavuz'a ziyaretlerinde AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru ile diğer ilgililer eşlik etti.

AA9 Temmuz 2021 Cuma 20:34 - Güncelleme: 9 Temmuz 2021 Cuma 20:34
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Yavuz, kentteki ziyaretlerinin ardından, Kıbrıs Türk Kültür Derneği tarafından Mersin Tenis Yelken ve Yüzme Kulübünde gerçekleştirilen yemeğe katıldı.

Daha sonra, Erdemli ilçesindeki Kanlıdivane Antik Kenti'ne giden Yavuz, buradaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Silifke ilçesindeki Cennet ve Cehennem Obruklarını da inceleyen Yavuz, bir süre vatandaşlarla görüştü.

Yavuz'a ziyaretlerinde AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru ile diğer ilgililer eşlik etti.

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